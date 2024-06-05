'На это было тяжело смотреть'. Случившееся в бою Усик – Фьюри назвали 'эпическим моментом'. Видео

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) прокомментировал боq за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Новозеландский боксер отметил 9-й раунд, который стал поворотной точкой в поединке.

Паркер, которого с Фьюри связывают дружеские отношения, признался, что ему было тяжело наблюдать такое избиение Цыганского короля.

"Когда ты очень близок к кому-то и этот человек много для тебя сделал, это всегда трудно. Особенно в девятом раунде, когда все стало ясно. Оба бойца имели свои моменты в бою, но Усик в девятом раунде попал хорошими ударами по Тайсону, и на это было тяжело смотреть. Я почувствовал, что в этом бою все решено и это сделало вечер гораздо более эпическим", – цитирует Паркера Youtube-канал iFL TV.

Джозеф уверен, что в реванше Фьюри не сделает тех ошибок, которые он допустил в первой встрече.

Тайсон очень способный боксер и найдет способ улучшить тренировочный лагерь правильно.Я уверен, что он внесет необходимые коррективы в свою подготовку. У него был отличный тренировочный лагерь, но он сделает его еще лучше и выйдет на бой в конце года готовым побеждать", – считает временный чемпион WBО.

Паркер несколько раз переписывался с Тайсоном после боя с украинцем.

"Сейчас он проводит время с семьей, отдыхает. Когда ты находишься в тренировочном лагере, выкладываясь в боях, ты долгое время отсутствуешь дома, и он сейчас наверстывает это время с близкими", – подытожил новозеландец.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

Несколько дней назад Джоеф Паркер развеял главный миф о слабости Усика.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату реванша боксеров. В свою очередь Международная федерация бокса (IBF) вынесла решение по вопросу лишения украинца своего пояса.

Ранее искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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