Магучих выиграла 8-й турнир подряд, прыгнув 2 метра на "золото" чемпионата Украины. Видео

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих добыла легкую победу на чемпионате Украины по легкой атлетике. Днепрянке для завоевания золотых медалей хватило лишь двух прыжков, а триумфальной для спортсменки стал результат 1,93 метра.

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Главной соперницей Магучих стала Ирина Геращенко, однако киевлянка остановилась на отметке 1,87 метра. Подняв планку на шесть сантиметров выше, спортсменка не смогла ее покорить с трех попыток.

В свою очередь Ярослава решила не останавливаться на достигнутом и впервые в нынешнем сезоне преодолела планку на высоте 2,00 метра на открытом воздухе. Этот результат является лучшим в 2026 году в мире.

Магучих уже прыгала на два метра в начале года на национальном первенстве в помещении. Кроме украинку такой же результат показывали сербка Ангелина Топич и австралийка Элеанор Паттерсон.

Отметим, что Ярослава выиграла все свои турниры в нынешнем году. Триумф на чемпионате страны стал для нее восьмым в сезоне.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих до триумфа на ЧУ в 2026 году победила на Мемориале Алексея Демьянюка во Львове с результатом 2,03 м, стала лучшей на этапе World Indoor Tour в Карлсруэ, выиграла чемпионат Украины, завоевала "золото" чемпионата мира в помещении в Торуни и победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате.

21 июня Ярослава завоевала "золото" на турнире FBK Games в нидерландском Хенгело, а 24 июня победила на соревнованиях в Загребе.

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