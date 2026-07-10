Абсолютный рекорд. Стало известно, сколько Костюк заработала на Wimbledon-2026

Украинская теннисистка Марта Костюк заработала рекордный в карьере гонорар за успешное выступление на Открытом чемпионате Великобритании – Wimbledon-2026. Наша соотечественница дошла до полуфинала турнира, где уступила представительнице Чехии Линде Носковой.

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24-летняя киевлянка благодаря этом получила на свой банковский счет 900 тысяч фунтов или 1,056 миллионов евро. Это на 50 тысяч евро больше, чем предыдущий рекорд, когда Костюк за победу на супертурнире в Мадриде впервые в карьере превысила отметку в один млн.

Кроме того, Костюк дошла до третьего круга парного разряда Wimbledon-2026. Наша соотечественница выступала в дуэте с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, однако после выхода в четвертьфинал в индивидуальном турнире решила отказаться от дальнейшей игры. За это спортсменки получили 48 тысяч евро на двоих.

Отметим, что за выход в полуфинал Roland Garros украинка заработала 750 тысяч евро. Всего в нынешнем сезоне, который уже стал для теннисистки самым успешным в карьере, Марта заработала свыше 3,2 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, вторая ракетка Украины Марта Костюк резко раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за возвращение россиян.

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