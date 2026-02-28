Магучих выиграла чемпионат Украины, устроив битву с самой красивой легкоатлеткой страны. Видео

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих с результатом 1.96 м выиграла чемпионат Украины по легкой атлетике в закрытых помещениях. Соревнование состоялось в Легкоатлетическом манеже Киевской городской школы высшего спортивного мастерства.

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 начала соревнования с высоты 190 см, когда в секторе оставались только она, Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Екатерина Табашник.

Табашник, пытаясь прыгнуть 1.90 м, получила тяжелейшую траву, из-за которой соревнования были приостановлены на 15 минут. 31-летнюю уроженку Харькова унесли из зала на носилках.

Ярослава вместе с Юлией и Ириной легко одолели этот барьер.

1.93 Магучих пропускала, в то время как Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой страны, взяла эту высоту со второй попытки, а Геращенко с третьей.

1.96 с первого раза не взял никто, со второго – Ярослава, с третьего – Левченко.

Основная борьба развернулась на уровне 1.98. Магучих решила перенести высоту (2 метра), а Левченко после двух раз так и не смогла удачно штурмовать 1.98 м. Понимая, что в любом случае она проигрывает, Юлия перенесла планку на 2 метра. Покорить ее 28-летней киевлянке не удалось. Не удалось прыгнуть и Ярославе. В итоге Рося победила за счет меньшего числа попыток.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 января Ярослава без проблем выиграла во Львове мемориал Алексея Демьянюка, установив исторический рекорд турнира - 2.03 метра.

Отметим, что ранее украинский бегун Назар Степанов (№105), который является женихом Магучих, занял четвёртое место в финале 60-метровки с барьерами. 21-летний спринтер не смог завоевать медаль на чемпионате Украины по легкой атлетике в помещения, показав результат 8,16 секунды.

