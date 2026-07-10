Для большинства украинцев 1 сентября – это День знаний, начало нового учебного года, школьный звонок и первый урок. Но в этом году для тысяч перемещенных предприятий эта дата может стать днем большого испытания. От его результатов будет зависеть не оценка в журнале, а возможность продолжать работу.

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Но главный вопрос заключается в другом: кто на самом деле рискует провалить этот экзамен 1 сентября – бизнес или государство?

К этой дате все предприятия, имеющие статус критически важных, должны повторно подтвердить его по новым критериям. Старые решения автоматически теряют силу. А большинству перемещенных предприятий придется отвечать на вопросы, которые были сформулированы не для них.

И этот вопрос сегодня выходит далеко за рамки бронирования. Он касается того, способно ли государство сохранить один из немногих секторов экономики, который даже во время полномасштабной войны доказал свою жизнеспособность.

Экономическое чудо войны

Если внимательно посмотреть на украинскую экономику последних трех лет, то релокация бизнеса стала одним из ее самых больших, но в то же время наименее оцененных успехов.

Тысячи предприятий не просто сменили адрес. Они демонтировали производственные линии, эвакуировали оборудование, перевезли технологии, восстановили логистику, сохранили команды и фактически во второй раз запустили собственное производство.

Только в течение 2025 года более 12 тысяч украинских компаний сменили место своей регистрации. По оценкам, почти каждое пятое предприятие в стране так или иначе прошло через релокацию. Для многих общин именно эти предприятия стали новыми работодателями, источником налоговых поступлений и точками экономического роста.

Именно перемещенный бизнес стал одним из символов экономической устойчивости Украины во время войны. Пока война разрушала экономику одних регионов, перемещенные предприятия помогали восстанавливать её в других.

Сложная контрольная… или контрольный выстрел

Самый тяжелый экзамен – войну, оккупацию, эвакуацию и повторный запуск производства – эти предприятия уже сдали. А теперь рискуют не пройти контрольную, составленную по правилам мирного времени.

Типичное перемещенное предприятие – это небольшая компания, которая после эвакуации работает в одной области, потеряла часть сотрудников, клиентов и производственных мощностей и еще не вернулась к довоенным показателям.

А теперь введут новые критерии.

Один из них предусматривает деятельность как минимум в трех областях и уплату не менее 24 тысяч гривен налогов ежемесячно в каждой из них. Для предприятия, которое после перемещения фактически начинает жизнь заново в одном регионе, такое требование выглядит, как минимум, оторванным от реальности.

Еще один критерий – уровень средней заработной платы. Для отдельных категорий предприятий он должен составлять от 54,5 до 82,5 тысячи гривен. Для сравнения: средняя заработная плата в Украине в 2025 году составляла 27 164 гривны. То есть от перемещенного бизнеса ожидают показателей, которые в два-три раза превышают средние по стране.

Не менее показательны и другие требования – от масштабов земельного банка до объемов годового дохода или численности персонала. В большинстве случаев они отражают модель крупного, давно сформировавшегося бизнеса. А не предприятия, которое до сих пор работает в режиме восстановления.

Именно поэтому проблема заключается не в том, что государство устанавливает критерии. Оно имеет на это полное право. Проблема в том, что передислоцированный бизнес оценивают так, будто войны и не было.

Когда бизнес и Украина теряют людей

На первый взгляд может показаться, что речь идет исключительно о проблемах предпринимателей. На самом деле первыми последствия ощутят на себе совсем другие люди.

Прежде всего – внутренне перемещенные лица.

Для большинства переселенцев работа давно стала гораздо важнее любой социальной выплаты. Именно она дает возможность арендовать жилье, содержать семью, строить жизнь на новом месте и оставаться в Украине.

Государство хорошо научилось рассчитывать расходы на поддержку ВПЛ. В государственном бюджете на 2026 год только на ежемесячную помощь внутренне перемещенным лицам предусмотрено почти 39 млрд гривен. Но гораздо реже мы говорим о другом: кто должен создавать рабочие места для этих людей?

Именно перемещенные предприятия стали для многих переселенцев первыми работодателями после эвакуации. Они не только переносили собственное производство. Вместе с ним в общинах появлялись новые рабочие места.

И здесь мы сталкиваемся с абсурдным противоречием.

С одной стороны, государство тратит десятки миллиардов гривен, чтобы поддержать людей, лишившихся своих домов. С другой – принимает решения, которые ставят под угрозу работу предприятий, обеспечивающих их рабочими местами.

Последствия этих решений гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.

Если предприятие не может удержать ключевых сотрудников, оно сокращает производство. Если сокращается производство – становится меньше рабочих мест, и люди все чаще начинают искать будущее за пределами Украины.

Поэтому вопрос о привлечении перемещенного бизнеса – это уже давно не дискуссия между государством и работодателями. Это вопрос о том, сможем ли мы удержать в стране людей, которые нужны и экономике, и будущему восстановлению.

Управление вслепую

Фактически государство сдает этот экзамен с закрытыми глазами. Ни в одном кабинете сегодня не знают, какими будут реальные последствия новых правил бронирования для перемещенного бизнеса. И не могут знать.

Сегодня не ведется отдельный учет того, сколько перемещённых предприятий имеют статус критически важных. Нет статистики, сколько переселенцев работают именно на этих предприятиях. Нет и оценки, сколько компаний после 1 сентября не смогут подтвердить статус критически важного предприятия по новым критериям.

То есть государство меняет правила игры, не имея ответов на три базовых вопроса.

Сколько предприятий это затронет?

Сколько рабочих мест окажутся под угрозой?

Каковы будут экономические потери для бизнеса, общин и государственного бюджета?

Любая ответственная государственная политика начинается именно с таких расчетов. Сначала – анализ последствий. Затем – решение. Здесь создается впечатление, что последовательность стала обратной.

Сначала появились новые критерии. А уже потом возник вопрос, как они повлияют на бизнес, переживший релокацию.

Экономику тоже нужно защищать

Именно поэтому сегодня дискуссия должна вестись не только вокруг отдельных критериев или показателей приказа. На самом деле речь идет о гораздо большем. Учитывает ли государственная политика реалии военной экономики? Видит ли она не только отдельное предприятие, но и всю цепочку последствий – от рабочих мест и налоговых поступлений до экономической устойчивости страны?

1 сентября уже не за горами. В этот день перемещенный бизнес будет сдавать очередной экзамен на выживание. Но оценку будут получать не только предприятия.

Оценку получит и государство.

Мы привыкли говорить о защите людей. Но война доказала ещё одну вещь: защиты нуждается и экономика. Ведь перемещённый бизнес – уже не просто отдельная категория предприятий, а критически важная часть экономической безопасности Украины.

Даже в самых сложных условиях он создает рабочие места, платит налоги, поддерживает общины и наполняет бюджет, из которого финансируется оборона страны.

И если после 1 сентября страна начнет терять перемещенные предприятия, рабочие места и производства, это будет означать, что экзамен провалил не бизнес.

Его провалит государство.