Что означают красные, желтые и зеленые значки на приборной панели автомобиля: какие нельзя игнорировать

Знание индикаторов на приборной панели автомобиля – залог безопасной эксплуатации автомобиля. Каждый значок сообщает о состоянии систем, предупреждает о неисправностях илиинформирует о работе функций.

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Игнорирование сигналов может привести к серьёзным поломкам двигателя, отказу тормозов или угрозе жизни. OBOZ.UA рассказывает подробности.

Что означают значки

Цвета индикаторов – это первый сигнал для оценки ситуации и принятия решения. Так, например, красный индикатор означает непосредственную опасность для двигателя, тормозов или безопасности пассажиров. Низкое давление масла разрушит двигатель за считанные минуты работы. Перегрев приведет к трещинам в головке блока цилиндров и деформации прокладки. Неисправность тормозной системы лишит возможности остановиться.

Для этого необходимо: немедленно остановиться в безопасном месте, заглушить двигатель и вызвать эвакуатор.

Жёлтый (а иногда оранжевый) индикатор указывает на отклонение в работе систем, требующее внимания, но не являющееся критическим для продолжения поездки. Check Engine может означать неисправность датчика кислорода или незакрытую крышку бензобака. TPMS предупреждает о низком давлении в шинах. ABS сигнализирует о проблеме с антиблокировочной системой, при этом базовая тормозная способность сохраняется.

Для этого необходимо: снизить нагрузку на автомобиль и записаться на диагностику.

Зелёный или синий индикатор подтверждает исправность функций автомобиля. Включены габаритные огни – светится зелёный значок. Включен дальний свет – синий индикатор. Работает круиз-контроль – зеленая иконка спидометра. Для этого ничего не требуется.

Перечень красных отметок (критических неисправностей):

давление масла;

тормозная система (кружок с "!" или BRAKE);

перегрев двигателя (термометр в жидкости);

заряд аккумулятора (батарея);

подушка безопасности (SRS / Airbag)

Перечень желтых индикаторов (необходимость диагностики систем):

Check Engine (неисправность систем управления двигателем);

Система ABS (неисправность тормозных систем);

ESP/ESC/VSC (неисправность систем курсовой устойчивости);

Износ тормозов.

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