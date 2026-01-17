Магучих с историческим рекордом выиграла первый турнир сезона. Видео

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих впервые за последние три года начала сезон в Украине. Олимпийская чемпионка Парижа-2024 без проблем выиграла во Львове мемориал Алексея Демьянюка, установив исторический рекорд турнира - 2.03 метра.

Видео дня

24-летняя днепрянка вышла в сектор, когда уже все соперницы закончили свои выступления. Лучшей стала Татьяна Билык с показателем 180 сантиметров.

Магучих уже с первой попытки легко взяла 191 см, сходу установив рекорд сезона в мире.

Следующая планка была на высоте 196 см и ее Ярослава тоже без проблем взяла с первого раза.

Магучих пыталась покорить 2-метровую высоту и сделала это со второй попытки. Украинка стала первой из спортсменок в мире, которой удался этот результат в 2026 году:

Следующий уровень был 2.03 метра. С третьего раза Ярослава смогла совершить удачный прыжок.

Вторую ступеньку пьедестала с результатом 1.80 м Татьяна Билык. А замкнула тройку лидеров с личным рекордом юниорка Мелания Вакулина (1.72 м). Итоговая таблица турнира выглядит следующим образом:

В интервью после победы Магучих поблагодарила тренера Татьяну Владимировну, всех болельщиков и, прежде всего, украинских военных: "Только благодаря им мы, спортсмены, имеем право выступать и бороться за места. Украина была, есть и будет. Слава Украине!" — подчеркнула она.

Ярослава рассказала о своих эмоциях и решении стартовать в родной стране: "Очень круто открывать сезон в Украине. Я давно скучала по дому и решила подготовку к зимнему сезону проводить здесь. Надеюсь с каждым годом поднимать планку ещё выше". Она также пригласила болельщиков на чемпионат Украины, который пройдёт в Киеве в конце февраля.

Особое внимание Магучих уделила организаторам турнира: "Очень благодарна сыну Алексея - Дмитрию Демьянюку за то, что, несмотря ни на что, они смогли организовать эти соревнования. Атмосфера здесь невероятная, это действительно даёт силы прыгать выше".

Ранее Магучих рассказала, как живет вне стадиона и какие привычки помогают ей показывать рекордные результаты. Легкоатлетка призналась, что не сидит на жестких диетах, любит украинскую кухню и вспомнила первую дорогую покупку, сделанную за призовые.

Для справки: Алексей Владимирович Демьянюк (1958–1999) был выдающимся советским легкоатлетом, чемпионом СССР по прыжкам в высоту и мастером спорта международного класса.

Он выступал на Олимпиаде 1980 года в Москве, побеждал на Кубке СССР и на соревнованиях памяти братьев Знаменских, устанавливал личный рекорд 2,33 м, что было одним из лучших мировых результатов того времени. Демьянюк также был новатором в спортивной подготовке, разработав первую в мире специализированную прыжковую обувь, которую впоследствии начали производить мировые бренды. Он воспитал двух сыновей, старший из которых, Дмитрий, пошёл по его стопам в прыжках в высоту.

Алексей Демьянюк трагически погиб в 1999 году на пограничной заставе в Чопе при проверке заграничного паспорта. В память о нём друзья основали турнир "Мемориал Алексея Демьянюка" во Львове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!