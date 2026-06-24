Магучих последней попыткой выиграла престижный турнир в Хорватии. Видео

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих победно продолжила летний сезон на этапе Золотого континентального тура. Украинская прыгунья в высоту с результатом 1.97м победила на Мемориале Бориса Ханжековича в Загребе. Уже в качестве чемпионки 23-летняя днепрянка неудачно штурмовала 2.01.

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Ярослава начала выступление с высоты 1.85 метра, когда в секторе оставалось 10 спортсменок. Еще одна украинка Ирина Геращенко преодолела 1.85 метра с первой попытки и продолжила борьбу на следующей высоте.

Магучих легко взяла 1.90 метра и шла на пятой позиции, в то время как Геращенко остановилась на 1.85 метра и завершила выступления девятой.

На уровне 1.93 метра сразу три спортсменки делили первое место. На этой высоте чисто шли Фатумата Баллей (Гвинея), Элеанор Паттерсон (Австралия) и Анджелина Топич (Сербия), при этом Ярослава Магучих пропускала эту отметку.

Высоту 1.95 Ярослава Магучих взяла с первой попытки, что сразу вывело ее в лидеры.

На отметке в 1.97 борьба развернулась среди трех легкоатлеток: компанию украинке составили Элеанор Паттерсон (Австралия) и Анджелина Топич (Сербия).

Магучих с третьего раза преодолела 1.97, при этом Топич отказалась прыгать на 1.97м и перенесла высоту на 1.99. Все три попытки хорватки оказались неудачными, что сделало Росю победительницей.

Комментируя свой успех, наша чемпионка не сдержала эмоций: "Я сегодня прыгнула на 1.97, думаю, это была хорошая попытка. Я знаю, что могу прыгать выше. Это очень хорошие соревнования. Надеюсь, что вернусь сюда в следующем году. Всегда по-разному соревноваться вне стадиона. Я видела много украинцев сегодня, и это было очень приятно и очень тепло для меня. Большое спасибо всем за поддержку на 1.97 и за то, как я почувствовала 1.97".

Как сообщал OBOZ.UA, в нынешнем сезоне Магучих выиграла все шесть турниров, в которых принимала участие. Она победила на Мемориале Алексея Демьянюка во Львове с результатом 2,03 м, стала лучшей на этапе World Indoor Tour в Карлсруэ, выиграла чемпионат Украины, завоевала "золото" чемпионата мира в помещении в Торуни и победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате.

21 июня Ярослава завоевала "золото" на турнире FBK Games в нидерландском Хенгело.

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