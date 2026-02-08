Магучих выиграла турнир в Германии, устроив зарубу с самой красивой легкоатлеткой Украины. Видео

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей этапа Мирового тура золотой легкоатлетической серии World Athletics Indoor Tour, который прошел в немецком Карлсруэ. 24-летняя днепрянка показала результат 201 см.

Видео дня

Ярослава стартовала с высоты 191 см, который неожиданно не смогла взять с первой попытки. После этого украинка перенесла планку на следующий уровень (194 см).

К этому моменту в секторе оставалась лишь она и еще одна украинка – Юлия Левченко, которую называют самой красивой легкоатлеткой страны. 28-летняя уроженка Бахмута без особых проблем покорила и 188 см, и 191 см.

Именно между нашими соотечественницами и развернулась главная борьба за трофей, где Магучих легко перепрыгнула 194 см.

Левченко также взяла 194 см (с третьего раза), однако режиссеры этот прыжок не показали.

Дальше наши соотечественницы продолжили бороться за трофей на уровне 196 см. Ярослава удачно прыгнула с первого раза, а Юля – со второго.

Далее украинки перешли к 198-см планки. И снова лидер женских прыжков в высоту сделала высоту с первой попытки, в то время как Левченко этого сделать не смогла.

Уже в статусе победительницы Магучих преодолела высоту 201 см.

Штурмовать 204 см Ярославе не удалось

В 2020 году на этом турнире в Карлсруэ, тогда еще 18-летняя Ярослава установила мировой рекорд U-20 в помещении (2.02 м).

Как сообщал OBOZ.UA, 17 января Магучих впервые за последние три года начала сезон в Украине. Олимпийская чемпионка Парижа-2024 без проблем выиграла во Львове мемориал Алексея Демьянюка, установив исторический рекорд турнира - 2.03 метра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!