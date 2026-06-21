Магучих с одного прыжка выиграла престижный турнир в Нидерландах. Видео

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих победила на турнире FBK Games в нидерландском Хенгело, который входит в Золотую серию Континентального тура World Athletics. 24-летняя днепрянка продлила свою безупречную серию до 6 побед подряд в 2026 году.

Видео дня

Ярослава пропускала начальные высоты и вступила в борьбу сразу на отметке 1.91 м, которую преодолела со второй попытки. На этом соревнования в секторе для прыжков в высоту были закончены, так как ни одна из конкуренток украинки не смогла прыгнуть выше.

Серебряным призером соревнований стала кубинка Дакси Аделина Брисон с результатом 1.91 м. Замкнула тройку лучших Кристина Овчинникова из Казахстана, взявшая высоту 1.88 м.

Уже в статусе победительницы Магучих преодолела планку на уровне 1.94 м, что также сделала со второго раза.

Затем Ярослава Магучих штурмовала двухметровую высоту, однако покорить ее не смогла.

Отметим, что личный рекорд сезона (SB) украинки равен 2.03 м.

Как сообщал OBOZ.UA, в нынешнем сезоне Магучих выиграла все пять турниров, в которых принимала участие. Она победила на Мемориале Алексея Демьянюка во Львове с результатом 2,03 м, стала лучшей на этапе World Indoor Tour в Карлсруэ, выиграла чемпионат Украины, завоевала "золото" чемпионата мира в помещении в Торуни и победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!