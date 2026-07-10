Блог | Скандальный обыск: нелепые заявления только легализуют бандитизм работников СБУ
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Ровно месяц назад европейские, а особенно украинские СМИ, специализирующиеся на военно-промышленном комплексе, уделили особое внимание новости о подписании стратегического производственного соглашения между MBDA – крупнейшим в Европе производителем ракет, в частности Taurus, – и крупнейшей украинской оборонной компанией "Украинская бронетехника"
Данное соглашение предусматривает шесть направлений производства высокоточного оружия на территории Украины на сумму в несколько миллиардов евро, о финансировании которых уже принято решение немецким правительством.
Вчерашние действия сотрудников СБУ, без сомнения, не способствуют укреплению потенциала украинского ВПК в области производства эффективного оружия.
Но дело даже не в этом.
Огорчает позиция Офиса Генерального прокурора, который своими нелепыми заявлениями о гранатометах 1984 года лишь легализует бандитизм сотрудников СБУ.
Уважаемые, может, вы не знаете, но Россия ещё не капитулировала. Кто будет комендантом Москвы, мы решим позже.
А сейчас не препятствуйте нашей работе по отражению агрессора.