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Новости из США. Четверг, 9 июля 2026

• Итоги саммита НАТО

• Продолжается обострение между США и Ираном

• Трамп собирается требовать от Верховного Суда пересмотра двух его решений

* Об итогах саммита НАТО в Анкаре.

Обсуждая эти итоги, необходимо помнить, что президентом США является и еще более двух с половиной лет будет оставаться Дональд Трамп. И поэтому генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, лидеры Канады и европейских стран НАТО делают все возможное, чтобы не дать Альянсу треснуть, чтобы не дать Трампу повода и возможности выхолостить суть существования Альянса, или вообще разрушить его.

Итоги саммита для Украины являются в этих условиях абсолютно положительными.

Во-первых, Украина должна получить ракеты PAC-3 для систем ПВО PATRIOT. Какое-то количество ракет обещали европейские союзники. Как заявил Зеленский, какое-то количество ракет обещал и Трамп – ли в виде помощи, то ли обещал продать – главное, чтобы эти ракеты как можно скорее оказались в Украине и могли использоваться для того, чтобы сбивать российские баллистические ракеты.

Во-вторых, Трамп обещал предоставить Украине лицензию на производство ракет PAC-3 в Украине. Это важно, хотя это не решит сегодняшних проблем. Неизвестно, когда именно будет подписано соглашение о лицензировании. Но даже, если скоро, производство ракет PAC-3 – это очень сложное, высокотехнологичное производство. Построить и запустить его, обучить персонал, который будет работать на этом производстве в короткие сроки невозможно. В США производитель ракет компания Локхид Мартин выпускает две ракеты в день. Поэтому пока Украина сможет произвести первые ракеты PAC-3, пройдет немало времени. Оценки даются разные и варьируются от нескольких месяцев до двух лет. Но в любом случае, если Украина сможет производить сама эти ракеты, она рано или поздно сможет не зависеть от их поставок и даже, вероятно, сможет экспортировать их в другие страны, на вооружении которых есть системы PATRIOT.

В-третьих, Трамп перестал оказывать публично давление на Украину с целью заставить ее капитулировать, как он постоянно делал это раньше. Госсекретарь Рубио в присутствии Трампа фактически одобрил удары, которые Украина наносит по России – по ее нефтегазовому комплексу и военной промышленности.

Если вернуться к тому, о чем мы говорили выше, в самом начале, и спросить самих себя, можно ли такие итоги саммита для Украины считать положительными, то ответ однозначен: да, можно. Потому что рассчитывать на что-то большее от Трампа невозможно. Если он не заявляет больше, что у Украины "нет карт", если от его имени его друг Виткофф не заявляет, что Украина должна "отдать" России Донбасс, если он даже не гордится вслух, что США больше не помогают Украине, а такой-сякой Байден потратил на нее мифические "$350 миллиардов", если он не принуждает больше Украину к имитационным так называемым "переговорам" с Россией в Стамбуле, если он соглашается дать Украине лицензию на производство ракет PAC-3, обещает дать прямо сейчас какое-то количество самих этих ракет, если он подписывает заключительную декларацию саммита, в котором говорится, что "Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность, и союзники едины в своей непоколебимой поддержке Украины в деле защиты ею своей свободы, суверенитета и территориальной целостности"

(даже с учетом того, что в угоду ему в декларации не говорится, от кого Украина должна защищаться), так вот, все это составляет положительный итог саммита для Украины.

Каков итог для НАТО в целом? Он тоже положительный. Потому что и НАТО в целом невозможно было рассчитывать на большее. Трамп подписался под декларацией саммита, в которой говорится, что

– "Мы, главы государств и правительств стран Североатлантического альянса, собрались в Анкаре, чтобы вновь подтвердить нашу непоколебимую приверженность коллективной обороне в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора, а также трансатлантическим узам. Нападение на одного – это нападение на всех. Наше единство, солидарность и коллективная мощь остаются основой мира, безопасности и процветания миллиарда граждан нашего Альянса свободных и демократических государств" – "Россия представляет собой долгосрочную угрозу евро-атлантической безопасности и стабильности".

Если вспомнить о том, как Трамп совсем недавно угрожал в очередной раз выходом США из НАТО и заявлял о том, что у отношений США и России большое будущее, то да, итог саммита – это успех и облегчение для Канады и европейских союзников по НАТО. Это успех и для США, потому что Америка Трампа закончится в полдень 20 января 2029 года, а реальные национальные интересы США, реальные интересы безопасности останутся, и жизнь будет продолжаться. И эти интересы страны состоят в том, что Альянс нужно укреплять и близкие, доверительные отношения с союзниками должны быть приоритетом американской политики, как и приоритетом политики других стран НАТО, а Россия будет оставаться главной угрозой безопасности всех стран НАТО.

В остальном же Трамп оставался Трампом. Его длинные, часто бессвязные монологи, поток его сознания крутились вокруг одного и того же, с повторением одних и тех же абсурдных клише.

Он снова несколько раз заявил, что ему нужна Гренландия, что "этот кусок льда должны контролировать США, а не Дания.

Он снова заявлял, что ему вообще не нужны европейские союзники, что между ним и Европой океан, и у Европы свои проблемы, до которых ему нет дела.Он в очередной раз говорил, что Америке все должны, что США тратят на защиту Европы триллионы, а Европа не хочет воевать вместе с ним с Ираном, и тут же добавлял снова, что ему и не нужна ничья помощь.Он снова повторял, что путин хочет мира, а Украина и Россия – как два подростка, которые "дерутся в парке" и, может быть, им нужно дать еще возможность драться дальше.

Он снова сожалел о том, что ежемесячно Украина утилизирует тридцать тысяч путинских добровольных головорезов и снова не осудил варварские террористические удары России по Киеву и другим украинским городам даже, когда ему фактически предложила сделать одна из журналисток (хотя впервые с момента его второго прихода в Белый Дом зам. постоянного представителя США в ООН на заседании Совета Безопасности ООН довольно резко осудил эти варварские террористические атаки).Он угрожал вывести все американские войска из Европы, потому что "Европа перестает быть Европой", поскольку пускает иммигрантов и развивает зеленую энергетику.

Он назвал Испанию "ужасной страной", а испанцев "ужасными людьми" и публично приказал своему министру финансов Бессенту прекратить всю торговлю с Испанией (что нереально, поскольку для этого необходимо объявить чрезвычайную ситуацию с обоснованием враждебных действий Испании по отношению к США, вдобавок ЕС ввел бы против США ответные меры).

Он заявил, что меморандум, подписанный с Ираном и прекращение огня с Ираном больше не действуют, что иранское руководство – мошенники (всего две недели назад он говорил, что они очень рациональные люди, и с ними очень хорошо иметь дело), одновременно несколько раз повторив, что его война с Ираном – это не война, а военная операция, и она имеет целью денуклиаризацию Ирана.Однако, важен не тот поток сознания, который он извергает. Важно то, что он делает. Или то, чего он не делает. Например, не вводит новые санкции против России. Препятствует рассмотрению в Сенате принятого Палатой Представителей законопроекта о поддержке Украины. Но при этом собирается предоставить Украине ракеты PAC-3 и лицензию на их производство.

В завершение саммита при возвращении домой Трамп вынужден был пересесть по настоянию секретной службы с подаренного ему катарским эмиром самолета за $400 миллионов на обычный Air Force One – президентский самолет. На катарском подарке не установлены противоракетные системы.

* Продолжается обострение между США и Ираном. США наносят удары по иранским военным объектам и портам в районе Ормузского пролива. Иран наносит удары в ответ по Бахрейну и Катару, десятью иранскими баллистическими ракетами была атакована американская военная база в Иордании (все ракеты были сбиты). Иран де-факто снова почти заблокировал Ормузский пролив. За последние сутки через него прошли только 13 судов (до войны ежедневно через пролив проходили до 110 судов).В то же время при посредничестве Пакистана и Омана продолжаются непрямые контакты между США и Ираном.

* Как сообщает Нью-Йорк Таймс, Трамп намерен обратиться в Верховный Суд, чтобы тот еще раз рассмотрел его указ об отмене действия статьи Конституции о гражданстве по рождению и пересмотрел свое решение о неконституционности этого указа. В последний раз Верховный Суд пересматривал свое решение в 1965 году – 61 год назад.

Федеральный судья постановил, что Трамп должен немедленно выплатить журналистке и писательнице И Джин Кэрролл $5 миллионов и еще $800 тысяч набежавших процентов – по приговору суда, признавшего Трампа виновным в сексуальном нападении на Кэрролл в 1995 году и в связи с тем, что Верховный Суд отказался рассматривать апелляцию Трампа на этот приговор. Адвокаты Трампа заявили, что обратятся в Верховный Суд с требованием еще раз рассмотреть вопрос о рассмотрении его апелляции.А кто-то удивляется, что он звонит президенту ФИФА и требует отменить дисквалификацию американского футболиста.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 926 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро. Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.