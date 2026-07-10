Эпатажная звезда украинского телевидения Вольнова, которую не пускают в эфир из-за русского языка, появилась на публике после первой пластической операции

Светская львица, модель и телеведущая Светлана Вольнова, которая в 2000-х и 2010-х была одной из самых эпатажных звезд украинского телевидения, появилась на публичном мероприятии после пластической операции. Знаменитость рассказала, что недавно решилась на первое хирургическое вмешательство на лице, а также объяснила, почему сейчас почти не появляется в телевизионных проектах.

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Об этом Вольнова рассказала в комментарии для программы "Утро в большом городе". Телеведущая призналась, что уже давно тщательно ухаживает за собой, ведет здоровый образ жизни и регулярно посещает косметолога.

"Огромное спасибо моему косметологу. У меня аскеза (добровольная духовная практика, заключающаяся в самоограничении ради конкретной цели. – Ред.): я не пью, не курю, занимаюсь йогой, не принимаю антидепрессанты", – отметила Вольнова.

На вопрос, делала ли она пластические операции на лице, знаменитость ответила утвердительно и не скрывает этого.

"Да, месяц назад была первая операция по подтяжке вот этого", – сказала она, показав область вокруг глаз.

Вероятно, речь идет о блефаропластике – операции, которая позволяет устранить нависание век, отеки, "гусиные лапки" и темные круги под глазами. При этом Вольнова заверила, что перед операцией не испытывала никакого страха.

"Нет, я ничего не боюсь", – кратко ответила телеведущая.

Помимо изменений во внешности, Вольнова рассказала и о своей профессиональной жизни. По ее словам, она получает приглашения на телепроекты, однако после того, как продюсеры слышат, как она говорит по-украински, сотрудничество, как правило, не продолжается.

"Иногда меня приглашали на какие-то шоу. Но когда они слышали, как я говорю по-украински, то отстранялись и говорили: "Светлана, thank you", – призналась она.

Телеведущая объяснила, что активно работает над языком и занимается каждый день.

"Я учусь каждый день. У меня молодая учительница, сейчас я нашла еще логопеда, который тренирует речевой аппарат, которым я не пользовалась с детства", – поделилась Вольнова.

Светлана Вольнова была одной из самых ярких фигур украинского телевидения 2000-х и 2010-х годов. Ее авторская программа "Вольности Вольновой" в свое время была очень популярна благодаря откровенным интервью со звездами, а сама ведущая запомнилась публике смелыми вопросами, экстравагантными образами и дерзкой манерой общения.

После начала полномасштабной войны Вольнова осталась жить в Киеве. Несмотря на то, что она родилась в тогдашнем Ленинграде и переехала в Украину уже во взрослом возрасте, телеведущая осуждала российскую агрессию, изучает украинский язык и подчеркивает, что хочет говорить на нем уверенно.

Ранее в интервью OBOZ.UA Светлана Вольнова впервые рассказала о громком конфликте с Кузьмой Скрябиным. Только спустя два года они помирились.

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