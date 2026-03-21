Украина установила исторический рекорд чемпионатов мира по легкой атлетике. Видео

Украинские легкоатлетки впервые в истории заняли сразу два первых места на чемпионате мира, установив национальный рекорд. Достижение было зафиксировано на турнире в помещении в Торунe и стало уникальным для мировых первенств.

Видео дня

Ярослава Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту, а Юлия Левченко стала обладательницей "серебра". Такой результат стал первым в истории Украины "двойным подиумом" высшего уровня на легкоатлетических турнирах уровня ЧМ.

Ближайшие к этому результаты:

Хотя раньше украинки и получали по две медали в одной дисциплине, это никогда не были именно "золото" + "серебро":

ЧМ-2016 в помещении (Портленд): Анастасия Мохнюк и Алина Федорова завоевали серебро и бронзу в пятиборье.

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золото и бронзу в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золото и бронзу в прыжках в высоту. Чемпионаты Европы: На континентальном уровне двойные победы случались чаще (например, Магучих и Левченко уже занимали первые два места на молодежном ЧЕ-2019), но на уровне чемпионатов мира это произошло впервые только в 2026 году.

Победа Магучих стала для нее четвертой подряд медалью на чемпионатах мира в помещении: "золото" в 2022 году, "серебро" в 2024 году, "бронза" в 2025 году и снова "золото" в 2026 году. Она стала первой представительницей Украины, завоевавшей более одного "золота" на этих соревнованиях.

После победы Ярослава заявила: "Перед турниром в Торуне у меня уже был полный комплект медалей чемпионатов мира в помещении, но я поняла, что хочу именно "золото". Это особенное место для меня, здесь я начинала взрослую карьеру, и поддержка зрителей дала мне дополнительную мотивацию".

Эта награда стала десятой золотой медалью в истории выступлений Украины на чемпионатах мира в помещении.

