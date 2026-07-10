Белый дом одобрил законопроект о «адских санкциях» США против России, — сенатор Грэм

Белый дом одобрил законопроект о "адских санкциях" против России. Это даст Трампу рычаги для быстрого завершения войны в Украине.

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Об этом заявил сенатор Линдси Грэм, находясь с визитом в Киеве. Он является соавтором законопроекта о санкциях.

Документ, над которым он вместе с сенатором Ричардом Блументалем работал почти два года, должен предоставить Дональду Трампу инструменты для скорейшего завершения войны в Украине, подчеркнул Линдси Грэм.

"Я рад объявить, что примерно 30 минут назад мы достигли соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом. Когда я вернусь в Вашингтон, вместе с сенатором Блументалем мы встретимся с лидерами республиканцев и демократов, чтобы найти время для скорейшего продвижения этого пакета санкций, который предоставит президенту Трампу дополнительные инструменты для завершения этой войны", – заявил близкий к президенту США сенатор Грэм.

Законопроект предусматривает, в частности, введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и нефтепродукты.

"Законопроект о санкциях против России позволит президенту Трампу вводить пошлины в отношении любой страны, которая закупала дешевую российскую нефть для поддержки Путина. Это позволит ввести пошлины и санкции в отношении стран, закупающих российский газ. Это позволит ввести тарифы в отношении пяти ведущих стран, которые уклоняются от санкций, получая дешевую российскую нефть для перепродажи с прибылью", — сказал Грэм.