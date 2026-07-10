Военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен про подрывы "Северных потоков", расследование этой диверсии и освещение ее в СМИ.

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Традиционно подготовил выжимку самого основного:

• В предыдущих видео Нильсен заявлял, что наиболее вероятно, что русские сами подорвали свои трубопроводы. Сейчас европейские СМИ говорят о расследовании в отношении украинской диверсионной группы, вышла даже книга-расследование. Теперь многое требуют от Нильсена признать, что он был неправ. Однако в этой истории все еще остается крайне много нестыковок, чтобы заявлять об украинском следе.

• Первая странность относится к выбору места подрыва: оно расположено в международных водах, однако максимально близко к датским и шведским территориальным водам. Это ведет к необходимости правоохранительных органов обеих стран подключится к расследованию, что дает ему дополнительную публичность. Само место очень сложное для диверсии: глубина достигает 80 метров и там очень сильные течения. Если бы диверсанты выбрали место, например, в 100 километрах на восток, они бы смогли подорвать трубопроводы на глубине только 40 метров, что гораздо легче для подводных операций. Кроме того, они бы исключили датские правоохранительные органы из расследования, чем еще бы и уменьшили бы освещение инцидента в СМИ.

• Яхта, арендованная для диверсии, не особо скрывалась: она вышла из Ростока в Германии, по пути посетила Швецию и Польшу, прежде чем вернулась назад в Росток. На всем маршруте яхта шла под украинским флагом, а находившиеся на ней говорили по-украински. При этом парусная яхта – не самое подходящее судно для диверсионных операций, так как ее крайне сложно удерживать на одном месте. Для диверсии гораздо практичнее было бы арендовать моторную лодку. По возвращении яхта не была очищена от следов взрывчатки, а находившиеся на ней еще и получили затем штраф за нарушение правил дорожного движения. С одной стороны выходит, что работала команда высококлассных диверсантов-водолазов, а с другой – ряд нелепых проколов на ровном месте.

• В конце-концов, какой стратегический смысл этой операции? В 2022 году Украина очень сильно зависела от немецкой помощи, рисковать настолько сильно портить отношения с важным партнером в критический момент войны нелогично. Трубопроводы на тот момент все равно были перекрыты русскими. Более того, в результате диверсии трубопроводы не уничтожены полностью – их можно починить, при чем за копейки в сравнении с тем, что РФ тратит на войну. В итоге диверсия с украинской стороны выглядит как операция с сомнительными выгодами, однако с огромными рисками.

• Также стоит посмотреть на реакцию правительств относительно расследования. Украинское правительство практически полностью игнорирует его. Хотя могло бы предпринять меры в отношении людей которые либо совершили диверсию без ведома властей, либо выдают данные об операции, которая могла бы быть государственной тайной. Более того, расследование игнорирует и немецкое правительство – и продолжает увеличивать масштабы военной помощи Украине.

• Многие считают, что причина в том, что возможный украинский след был бы слишком неудобным для взаимоотношений между Западом и Украиной. Дело обстоит ровно наоборот – для европейцев было бы очень удобно, чтобы след вел в Украину. Последнее, чего они хотят – чтобы вскрылось, что за диверсией стоят русские. Это бы повредило европейской стратегии: снабжать Украину оружием на протяжении войны, но игнорировать российские гибридные провокации, чтобы не допустить эскалации и необходимости переориентировать ресурсы на собственную защиту.