Ведущая-предательница Жанна Бадоева судится с Украиной во время войны: OBOZ.UA выяснил подробности циничного дела и разоблачил ложь о гражданстве

Телеведущая-предательница Жанна Бадоева, которая из-за работы на российском телевидении попала под украинские санкции, уже более года ведет судебный процесс против Украины, требуя выдать ей украинский загранпаспорт за рубежом. Несмотря на то, что еще в 2019 году телезвезда публично заявляла об отказе от украинского гражданства ради итальянского, судебные документы свидетельствуют об обратном.

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В октябре 2024 года ей оформили новый заграничный паспорт гражданина Украины, а сама Бадоева через суд добивается, чтобы документ доставили в Италию. OBOZ.UA проанализировал материалы реестров и выяснил, что, прежде всего, громкие заявления ведущей о якобы утрате украинского гражданства не соответствуют действительности.

Это подтверждают как судебные документы, так и официальный санкционный список СНБО, где Жанна Бадоева указана именно как гражданка Украины.

В 2019 году в интервью YouTube-проекту "А поговорить?" Бадоева рассказывала, что после брака с бизнесменом Василием Мельничиным получила итальянское гражданство и фактически "променяла" на него украинское.

Впрочем, документы свидетельствуют об обратном: из материалов дела следует, что 9 октября 2024 года на имя Жанны Бадоевой был оформлен паспорт гражданина Украины для выезда за границу. После этого телеведущая обратилась в суд с требованием обязать государственное предприятие "Документ" доставить готовый паспорт в ее филиал в Италии и выдать его там лично.

Первый иск Бадоева подала в 2025 году в Киевский окружной административный суд. Однако суд отказал в удовлетворении ее требований.

После этого ведущая не прекратила борьбу и сразу обратилась в Шестой апелляционный административный суд. Апелляционное производство было открыто, однако коллегия судей также не нашла оснований для удовлетворения жалобы.

На этом история не закончилась. В декабре 2025 года Бадоева подала кассационную жалобу в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда. Производство по делу открыто, однако окончательного решения пока нет.

Таким образом, телеведущая, которая много лет работает на российском телевидении и фактически проживает в Италии, уже почти 2 года продолжает добиваться через украинские суды получения украинского загранпаспорта.

Почему Бадоева, проживающая в Италии, не приезжает за документом лично, официально неизвестно. Однако можно предположить, что именно наличие ее имени в санкционном списке может стать препятствием для въезда на украинскую территорию.

На то, что Бадоева остается гражданкой Украины, указывает и официальный санкционный список, введенный в действие указом президента Украины № 4/2023. В документе она указана как "Бадоева Жанна Иосифовна, гражданка Украины" с указанием регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Напомним, в январе 2023 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении Жанны Бадоевой. Ограничения введены сроком на десять лет. Они предусматривают блокирование активов, прекращение культурных обменов, запрет на ряд финансовых операций и другие ограничительные меры.

После начала полномасштабного вторжения России Бадоева не осудила открыто агрессию Кремля, не назвала Россию государством-агрессором и продолжила работать на пропагандистском Первом канале РФ, где выходила ее туристическая программа "Жизнь других". Именно из-за этого она попала под украинские санкции.

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