Зеленский создал командование по оказанию глобального влияния на Россию: какие задачи перед ним поставлены. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил Украины специального командования, призванного оказывать дальнобойное, фактически – глобальное воздействие на Россию.

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Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении, также объявив о создании Объединенных сил быстрого реагирования и изменениях в штурмовых войсках.

О создании нового командования и кадровых решениях Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении. Президент подчеркнул, что новая структура должна сосредоточить все имеющиеся ресурсы для усиления воздействия на военный потенциал России.

"Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования – командования дальнего, фактически – глобального воздействия на Россию в связи с этой войной. Это командование должно сосредоточить сто процентов имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский военный потенциал", – сказал президент.

По словам Зеленского, командующий новым направлением будет "сильным и, безусловно, максимально опытным". Его главной задачей станет концентрация всех возможностей, которыми уже располагает Украина, для нанесения дальнобойных ударов по военному потенциалу России.

Президент также сообщил о начале трансформации штурмовых войск. Он отметил, что в этом роде войск накопилось немало вопросов, требующих решения, прежде всего касающихся отношения к военнослужащим. Кроме того, правоохранительные органы уже предпринимают необходимые процессуальные шаги, а на уровне управления штурмовыми войсками произойдут кадровые изменения.

Силы быстрого реагирования

Отдельным указом Зеленский создал Объединенные силы быстрого реагирования. По его словам, новая составляющая Вооруженных Сил Украины должна объединить боевые возможности штурмовых войск, беспилотных систем, артиллерии и других средств для максимально оперативного реагирования на фронте.

Президент подчеркнул, что эти силы должны стать современной и технологичной штурмовой составляющей украинской армии.

Командующим Объединенными силами быстрого реагирования назначен Герой Украины, бригадный генерал Дмитрий Волошин. Зеленский сообщил, что уже провел с ним беседу и поручил выполнение этой задачи.

"Бригадный генерал Волошин, командир 8-го корпуса ДШВ, способен обеспечить дальнейшее развитие потенциала Вооружённых Сил Украины в этом направлении", — отметил глава государства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Президент назвал удары по военной и топливной инфраструктуре России частью украинского плана "дальнобойных санкций". По его словам, реализация этого плана продолжается в соответствии с поставленными задачами.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 июля в России снова раздавались взрывы, особенно громко было, в частности, в Краснодарском крае и в Ростовской области. Украинские дроны атаковали НПЗ, нефтебазу и портовый терминал.

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