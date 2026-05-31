Магучих выиграла 3-й этап Бриллиантовой лиги. Видео

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с результатом 1.97 м выиграла 3-й этап Бриллиантовой лиги, который состоялся в Рабате. Еще одна представительница нашей страны – Юлия Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой страны, прыгнула на 1.91 м и заняла 4-е место.

Уже в статусе победительницы Ярослава штурмовала 2-метровую высоту. После двух неудачных попыток, украинка перенесла отметку выше на 2 мм, но покорить ее так и не смогла.

Магучих стартовала лишь с отметки 1.91, когда в секторе оставалось лишь шесть спортсменок. Ярослава прыгнула удачно, несмотря на то, что слегка зацепила планку ногами.

Соревнование в Марокко Левченко открыла высотой 1.83, взяв ее с первого раза. Также не имела проблем Юля и 1.87. Лишь на 1.91 м возникли проблемы: на преодоление этого уровня у киевлянки понадобилось три попытки.

Высоту 1.94 м покорять осталось шесть атлеток: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Элеанор Паттерсон, Ламара Дистин, Ангелина Топич и Чарити Хафнагел.

Магучих прыгнула с первого раза, как и Паттерсон, в то время как Левченко с остальными прыгуньями штурмовали планку по несколько раз.

Борьбу за медали на 1.97 м продолжило лишь трое: Магучих, Паттерсон и Топич, при этом сербка отказалась продолжать соревноваться, завершив выступление.

Магучих взяла 1.97 со второй попытки, в то время как австралийке это не удалось.

Бриллиантовая лига включает 14 этапов в разных странах мира. По итогам серии спортсмены набирают очки для выхода в финал турнира, который пройдет в Брюсселе.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом сезоне Бриллиантовой лиги Магучих с результатом 2,02 м заняла второе место на финальном этапе в швейцарском Цюрихе. Она уступила только австралийской спортсменке Николе Олислагерс, которая преодолела эту же высоту, но с первой попытки.

Отметим, что на первом этапе Бриллиантовой лиги нынешнего сезона победу добыла именно Левченко.

