Кошмар Реброва: сборная Украины лишилась еще двух игроков перед ключевыми матчами отбора ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров лишился еще двух игроков накануне важнейших матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Исландией (10 октября в Рейкьявике) и Азербайджаном (13 октября в Люблине). В поединках "сине-желтым" не помогут правофланговые исполнители – защитник Александр Тымчик и вингер Виктор Цыганков.

Об этом информирует официальный Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ). Тымчик получил повреждение в игре Лиги конференций между "Динамо" и "Кристал Пэлас". А вот Цыганков в последний раз выходил на поле в конце августа, в сентябре он также на смог сыграть в составе сборной.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Полесье" Житомир), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин (все – "Динамо" Киев), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Велетень (все – "Полесье" Житомир), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания).

Резервный список

Руслан Нещерет, Александр Пихаленок (оба – "Динамо" Киев), Дмитрий Крыськив ("Шахтер" Донецк), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю" США), Максим Таловеров ("Сток Сити", Англия).

Ранее Ребров лишился универсала "Ноттингема" Александра Зинченко и вингера турецкого "Трабзонспора" Александра Зубкова, которого заменил Олегом Очеретько из донецкого "Шахтера". Также тренер сборной вызвал в команду абсолютного дебютанта.

Напомним, что национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026. "Сине-желтые" в первом матче проиграли Франции, а затем упустили победу над Азербайджаном.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть команду уже в октябре и оказаться в греческом "Панатинаикосе".

