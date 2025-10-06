Ребров лишился еще одного легионера и изменил состав сборной Украины перед матчами отбора ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вновь внес изменения в состав команды на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Исландией (10 октября) и Азербайджаном (13 октября). Наставник "сине-желтых" не сможет рассчитывать на вингера турецкого "Трабзонспора" Александра Зубкова.

Об этом информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). В расположение команды вместо Зубкова был вызван полузащитник "Шахтера" Олег Очеретько. 22-летний хавбек уже успел дебютировать в национальной сборной, сыграв в сентябрьских матчах.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Полесье" Житомир), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин (все – "Динамо" Киев), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Велетень (все – "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания).

Резервный список

Руслан Нещерет, Александр Пихаленок (оба – "Динамо" Киев), Дмитрий Крыськив ("Шахтер" Донецк), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю" США), Максим Таловеров ("Сток Сити", Англия).

Ранее Ребров лишился универсала лондонского "Ноттингема" Александра Зинченко, вингера испанской "Жироны" Виктора Цыганкова. Также накануне тренер сборной вызвал в команду абсолютного дебютанта.

Напомним, что национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026. "Сине-желтые" в первом матче проиграли Франции, а затем упустили победу над Азербайджаном.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть команду уже в октябре и оказаться в греческом "Панатинаикосе".

