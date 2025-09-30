Все решат два матча: СМИ раскрыли, уйдет ли Ребров из сборной Украины уже в октябре

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров покинет свой пост уже в середине октября в том случае, если команда досрочно потеряет шансы выйти на чемпионат мира-2026. 51-летний специалист всерьез настроен перейти в греческий "Панатинаикос", однако связан контракт с национальной командой.

По данным инсайдера Игоря Бурбаса, Ребров после переговоров с руководством афинского клуба дал понять, что сосредоточен на работе в сборной. Кроме того, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко не намерен сейчас отпускать главного тренера.

В том случае, если "сине-желтые" после матчей с Исландией (10 октября на выезде) и Азербайджаном (13 октября дома) сохранит реальные шансы выйти на мундиаль-2026, Ребров будет работать с командой и в решающих поединках в ноябре.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нынешнего наставник национальной сборной Украины может заменить легендарный капитан киевского "Динамо" и "сине-желтых" Олег Лужный. Однако тот публично отверг такую возможность.

Напомним, украинская команда набрала лишь очко в двух стартовых встречах отбора ЧМ-2026, проиграв Франции и упустив победу над Азербайджаном.

