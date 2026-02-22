Должен быть у каждого: без какого документа украинцы не смогут продать свои дома
В Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Дело в том, что именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно.
Об этом сообщили в юридическки-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины". Там отметили: технический паспорт не удостоверяет право собственности на дом. Он только:
- описывает объект;
- определяет его составляющие для дальнейших юридических действий.
Когда используется технический паспорт на дом
В то же время, по словам специалистов, технический паспорт на дом используется в ряде случаев. В частности, при:
- государственной регистрации права и приватизации;
- заключении договоров купли-продажи, дарения;
- реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке;
- изменении целевого назначения объекта;
- наследовании;
- разделении или выделении доли с объекта недвижимости;
- рассмотрении судебных споров по объектам недвижимого имущества.
Как должен выглядеть документ
Особое внимание, отмечается, следует обращать на внешний вид документа. Как рассказали специалисты, технический паспорт должен быть:
- прошнурован;
- пронумерован.
Кроме того, он должен быть скреплен рядом подписей – с указанием серии и номера квалификационного сертификата на право выполнения работ по технической инвентаризации объектов недвижимости. В частности:
- руководителя предприятия, проводившего инвентаризацию;
- исполнителя работ;
- контролера.
Сама же техническая инвентаризация, отмечается, – это комплекс работ по измерению объекта недвижимости. А кроме того, определению его:
- состава;
- фактической площади;
- объема;
- технического состояния;
- и/или изменений таких характеристик за определенный период времени с изготовлением соответствующих документов.
Проводят же ее в ряде случаев – прежде всего, перед принятием в эксплуатацию законченных строительством объектов. А кроме того:
- перед государственной регистрацией права собственности на объект незавершенного строительства;
- в случае разделения, объединения или выделения части из объекта недвижимого имущества;
- в случаях, предусмотренных переходными положениями Закона;
- из судебного решения;
- в других случаях – по желанию заказчика или собственника.
При этом подчеркивается: для госрегистрации специального права собственности на недостроенный или будущий объект недвижимости техническая инвентаризация не требуется. Т.е., сама регистрация проводится без предварительного данной процедуры.
