Должен быть у каждого: без какого документа украинцы не смогут продать свои дома

Какой документ на дом обязательно нужно иметь владельцам

В Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Дело в том, что именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно.

Об этом сообщили в юридическки-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины". Там отметили: технический паспорт не удостоверяет право собственности на дом. Он только:

  • описывает объект;
  • определяет его составляющие для дальнейших юридических действий.

Когда используется технический паспорт на дом

В то же время, по словам специалистов, технический паспорт на дом используется в ряде случаев. В частности, при:

  • государственной регистрации права и приватизации;
  • заключении договоров купли-продажи, дарения;
  • реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке;
  • изменении целевого назначения объекта;
  • наследовании;
  • разделении или выделении доли с объекта недвижимости;
  • рассмотрении судебных споров по объектам недвижимого имущества.

Как должен выглядеть документ

Особое внимание, отмечается, следует обращать на внешний вид документа. Как рассказали специалисты, технический паспорт должен быть:

  • прошнурован;
  • пронумерован.

Кроме того, он должен быть скреплен рядом подписей – с указанием серии и номера квалификационного сертификата на право выполнения работ по технической инвентаризации объектов недвижимости. В частности:

  • руководителя предприятия, проводившего инвентаризацию;
  • исполнителя работ;
  • контролера.

Сама же техническая инвентаризация, отмечается, – это комплекс работ по измерению объекта недвижимости. А кроме того, определению его:

  • состава;
  • фактической площади;
  • объема;
  • технического состояния;
  • и/или изменений таких характеристик за определенный период времени с изготовлением соответствующих документов.

Проводят же ее в ряде случаев – прежде всего, перед принятием в эксплуатацию законченных строительством объектов. А кроме того:

  • перед государственной регистрацией права собственности на объект незавершенного строительства;
  • в случае разделения, объединения или выделения части из объекта недвижимого имущества;
  • в случаях, предусмотренных переходными положениями Закона;
  • из судебного решения;
  • в других случаях – по желанию заказчика или собственника.

При этом подчеркивается: для госрегистрации специального права собственности на недостроенный или будущий объект недвижимости техническая инвентаризация не требуется. Т.е., сама регистрация проводится без предварительного данной процедуры.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине намерены ввести обязательную регистрацию договоров аренды квартир. Цель – вывести недобросовестных арендодателей из тени. Кроме того, ожидается, что за сдачу жилья без такого договора будут предусматриваться существенные штрафы.

