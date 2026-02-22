Должен быть у каждого: без какого документа украинцы не смогут продать свои дома

В Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Дело в том, что именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно.

Об этом сообщили в юридическки-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины". Там отметили: технический паспорт не удостоверяет право собственности на дом. Он только:

описывает объект;

определяет его составляющие для дальнейших юридических действий.

Когда используется технический паспорт на дом

В то же время, по словам специалистов, технический паспорт на дом используется в ряде случаев. В частности, при:

государственной регистрации права и приватизации;

заключении договоров купли-продажи, дарения;

реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке;

изменении целевого назначения объекта;

наследовании;

разделении или выделении доли с объекта недвижимости;

рассмотрении судебных споров по объектам недвижимого имущества.

Как должен выглядеть документ

Особое внимание, отмечается, следует обращать на внешний вид документа. Как рассказали специалисты, технический паспорт должен быть:

прошнурован;

пронумерован.

Кроме того, он должен быть скреплен рядом подписей – с указанием серии и номера квалификационного сертификата на право выполнения работ по технической инвентаризации объектов недвижимости. В частности:

руководителя предприятия, проводившего инвентаризацию;

исполнителя работ;

контролера.

Сама же техническая инвентаризация, отмечается, – это комплекс работ по измерению объекта недвижимости. А кроме того, определению его:

состава;

фактической площади;

объема;

технического состояния;

и/или изменений таких характеристик за определенный период времени с изготовлением соответствующих документов.

Проводят же ее в ряде случаев – прежде всего, перед принятием в эксплуатацию законченных строительством объектов. А кроме того:

перед государственной регистрацией права собственности на объект незавершенного строительства;

в случае разделения, объединения или выделения части из объекта недвижимого имущества;

в случаях, предусмотренных переходными положениями Закона;

из судебного решения;

в других случаях – по желанию заказчика или собственника.

При этом подчеркивается: для госрегистрации специального права собственности на недостроенный или будущий объект недвижимости техническая инвентаризация не требуется. Т.е., сама регистрация проводится без предварительного данной процедуры.

