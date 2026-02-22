Україну заливають фальсифікатом: по всій країні виявлено десятки нелегальних АЗС
В Украине в 2025 году было обнаружено и демонтировано 76 незаконных АЗС. А январе 2026 года – еще 22 таких объекта – и в феврале эта работа продолжилась.
Так, сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), в Ивано-Франковской области была прекращена работа нелегальной АЗС, на которой продавали фальсифицированное горючее без разрешительных документов.
"В рамках досудебного расследования детективы провели обыски помещений и территории АЗС. Изъято горючее неизвестного происхождения, резервуар для его хранения, топливную колонку, а также более 250 тыс. грн. Оборудование, которое использовалось для незаконной продажи горючего, демонтировано", – говорится в сообщении.
В целом же, рассказали в Бюро ранее, в 2025 году легальная выручка операторов АЗС выросла на 23,06 млрд грн – до 403,47 млрд грн. А в IV квартале года (октябрь-декабрь) было зафиксировано увеличение объемов продаж топлива.
Это, утверждается, свидетельствует о возвращении части рынка в легальное поле. Что "способствует увеличению налоговых поступлений".
При этом подчеркивается: обычные украинцы также могут присоединиться к борьбе с нелегальными заправками и поддельным топливом. Для этого в БЭБ создали телеграмм-бот StopShadowBot, "по которому можно сообщить о незаконной деятельности на рынке".
Как понять что авто заправлено фальсификатом
В целом же, отметим, некачественный бензин может нанести большой вред автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.
Определить, что используемое топливо некачественное, говорится в материале Dexpens, можно самостоятельно – не прибегая к лабораторному анализу. В частности, при регулярном использовании "бодяги":
- упадет мощность авто и оно не будет нормально ехать;
- авто будет плохо запускаться;
- будет происходить постоянная и глубокая детонация, мотор будет очень сильно трясти;
- увеличится расход топлива и т.д.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Одесской области разоблачили 9 нелегальных АЗС, торговавших фальсификатом. В частности, на этих заправках, не имея соответствующих документов, украинцам заливали бензин, дизтопливо и автогаз неизвестного происхождения.
