Україну заливають фальсифікатом: по всій країні виявлено десятки нелегальних АЗС

В Украине в 2025 году было обнаружено и демонтировано 76 незаконных АЗС. А январе 2026 года – еще 22 таких объекта – и в феврале эта работа продолжилась.

Так, сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), в Ивано-Франковской области была прекращена работа нелегальной АЗС, на которой продавали фальсифицированное горючее без разрешительных документов.

"В рамках досудебного расследования детективы провели обыски помещений и территории АЗС. Изъято горючее неизвестного происхождения, резервуар для его хранения, топливную колонку, а также более 250 тыс. грн. Оборудование, которое использовалось для незаконной продажи горючего, демонтировано", – говорится в сообщении.

В целом же, рассказали в Бюро ранее, в 2025 году легальная выручка операторов АЗС выросла на 23,06 млрд грн – до 403,47 млрд грн. А в IV квартале года (октябрь-декабрь) было зафиксировано увеличение объемов продаж топлива.

Это, утверждается, свидетельствует о возвращении части рынка в легальное поле. Что "способствует увеличению налоговых поступлений".

При этом подчеркивается: обычные украинцы также могут присоединиться к борьбе с нелегальными заправками и поддельным топливом. Для этого в БЭБ создали телеграмм-бот StopShadowBot, "по которому можно сообщить о незаконной деятельности на рынке".

Как понять что авто заправлено фальсификатом

В целом же, отметим, некачественный бензин может нанести большой вред автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

Определить, что используемое топливо некачественное, говорится в материале Dexpens, можно самостоятельно – не прибегая к лабораторному анализу. В частности, при регулярном использовании "бодяги":

упадет мощность авто и оно не будет нормально ехать;

авто будет плохо запускаться;

будет происходить постоянная и глубокая детонация, мотор будет очень сильно трясти;

увеличится расход топлива и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Одесской области разоблачили 9 нелегальных АЗС, торговавших фальсификатом. В частности, на этих заправках, не имея соответствующих документов, украинцам заливали бензин, дизтопливо и автогаз неизвестного происхождения.

