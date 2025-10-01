Сборная Украины лишилась звездного легионера перед решающими матчами отбора ЧМ-2026 – СМИ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не поможет национальной команде в матчах отбора чемпионата мира 2026 года с Исландией (10 октбяря) и Азербайджаном (13 октября). 28-летний футболист получил повреждение во время поединка "Ноттингем Форест" против "Сандерленда".

Об этом информирует проект "ТаТоТаке" в своем Telegram-канале. У Зинченко после углубленного обследования диагностировали травму приводящей мышцы. Причем наш соотечественник доиграл матч чемпионата Англии до конца, не запросив замену из-за своего повреждения.

Кроме того, с большой долей вероятности, не сыграет за "сине-желтых" в октябрьских матча вингер "Жироны" Виктор Цыганков. Полузащитник пропустил игры сборной в сентябре и пять последних матчей клуба из-за травмы.

Таким образом, тренерский штаб Сергея Реброва снова столкнулся с серьезными кадровыми трудностями. Напомним, что национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026. "Сине-желтые" в первом матче проиграли Франции, а затем упустили победу над Азербайджаном.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть команду уже в октябре и оказаться в греческом "Панатинаикосе".

