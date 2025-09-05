Украина проснулась во втором тайме и испытала штангу, но проиграла Франции стартовый матч отбора на ЧМ-2026

5 сентября мужская сборная Украины по футболу открыла отбор к чемпионату мира 2026 года матчем с фаворитом группы Францией. Во Вроцлаве "сине-желтые" пропустили уже на 10-х минуте и вообще тускло провели первую половину. На второй тайм снова вышла другая команда, которая имела моменты, чтобы сравнять счет, и даже испытала на прочность штангу, но проиграла – 0:2.

До этого противостояния соперники провели между собой 12 поединков, в которых "сине-желтые" одержали лишь одну победу, а "трехцветные" – шесть. И, естественно, украинцу очень хотелось улучшить эту статистику, однако главный тренер Сергей Ребров накануне такого важного матча столкнулся с кадровыми проблема, а также обмолвился, что некоторые игроки приехали уставшими и у них, в основном, было восстановление.

Ребров подчеркивал, что, к сожалению, не все футболисты готовы к матчу – много повреждений и травм. Но обещал, что его подопечные собираются бороться с более титулованным соперником: "Все, кто сейчас в расположении сборной, настроены очень серьезно и, я уверен, дадим бой".

Из-за травмы не смог усилить сборную в атаке Роман Яремчук, который получил повреждение в матче за греческий "Олимпиакос" и проходит лечение в расположении клуба. Ему на замену Ребров вызвал Назара Волошина из киевского "Динамо".

До этого из-за проблем со здоровьем также выбыли Александр Тымчик, Виталий Миколенко и вратарь "Реала" Андрей Лунин. Из-за чего тренеру "сине-желтых" пришлось перевести из резервного списка в основной Богдан Михайличенко, Владислава Дубинчака и Георгия Бущана.

Единственным чистым нападающим в стартовом составе "сине-желтых" вышел Артем Довбик, но в первом тайме его почти не было видно. Наш форвард бегал преимущественно без мяча и вынужден был буквально толкаться, чтобы иметь хоть какое-то оперативное пространство.

В свою очередь Франция с первых минут показала, кто здесь первый номер и хозяин поля, хотя номинально ими были подшефные Реброва. Команда Дидье Дешама постоянно прессовала соперника, прижимая украинцев к собственной штрафной площадке и заставляя ошибаться при передачах. Только гости теряли мяч, то сразу включали прессинг, перекрывая все ходы к собственным воротам.

Из моментов Украины в начале первого тайма можно отметить, возможно, прострел Зинченко в чужую штрафную, но замыкать было некому. А вот французы пытались загонять и истощить наших защитников. И очень скоро сумели превратить игровое преимущество в гол.

Сначала Мбаппе подергал оборону Украины, а затем воспользовавшись фолом соперника в атаке, "ле бле" организовали стремительный контрвыпад: Баркола ворвался в чужую штрафную, вытащил на себя украинских защитников и отдал на Майкла Олисе, который буквально пролетел полполя и остался один метров за 13 от ворот. А потом как на тренировке расстрелял Трубина. Зинченко только разводил руками, мол, ребят, как можно было оставить его вообще без присмотра.

Открыв счет уже на 10-й минуте, французы не сбрасывали обороты, демонстрируя очень быстрый переход от защиты к атаке. На 18-й минуте они попытались повторить голевую комбинацию, и хотя на этот раз Олисе находился в окружении украинцев, сумел нанести удар по воротам. Но тут уже Трубин не позволил ему сделать "дубль".

До самого перерыва команда Дешама оставалась хозяином положения, а у Украины откровенно ничего не клеилось в атаке, к тому же наши футболисты передерживали мяч. Например, на 31-й минуте Зубков перспективно протащил снаряд в чужую штрафную, но не отдал вовремя на открытого Судакова.

На 41-й минуте мог удвоить счет Мбаппе, который накрутил украинских защитников и оказался на суперпозиции перед воротами, но затянул с ударом и затем попал в Забарного.

Неизвестно, что в перерыве своим игрокам говорил Ребров, но уже традиционно во втором тайме мы увидели совсем другую Украину – более быструю, агрессивную, мотивированную и изобретательную. Здесь уже "сине-желтые" с первых минут пытались организовать штурм ворот соперника.

А первый действительно реальный момент забить Украина не использовала на 65-й минуте, когда Зубков в чужой штрафной обыгрался с Зинченко, тот навесил на дальнюю штангу на Довбыка, который наконец нанес удар головой. Наш нападающий уже перебросил голкипера, но в последний момент также головой мяч из ворот выбил Конате, откровенно спасая гостей.

И буквально после этого опаснейшего момента должен был забивать Забарный, который на 66-й минуте подставил голову после штрафного Судакова и удара Калюжного, но Францию спасла штанга! Лицо Дешама в этот момент было несколько озадаченным.

Почувствовав, что соперник где-то дал слабину, стадион погнал украинцев вперед. И, казалось, что есть шансы зацепиться хотя бы за ничью. Но, увлекшись атаками, команда Реброва пропустила выпад французов в ответ, и свой автограф в воротах Трубина поставил Мбаппе – 2:0. Это стало точкой в матче, хотя хозяева до последнего шли вперед.

Конечно, после такого уже традиционного пробуждения во втором тайме и созданных моментов украинцы были разочарованы проигрышем. Но справедливость всех своих притязаний на лидерские позиции в группе они смогут доказать уже 9 сентября в поединке с Азербайджаном, который был разгромлен Исландией 0:5.

