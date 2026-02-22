В УПЛ футболист, не игравший с августа 2025-го, забил три гола за 17 минут. Видео

Форвард "Шахтаря" Лассина Траоре вышел на 65-й минуте и оформил хет-трик в матче чемпионата Украины против "Карпат". Нападающий отличился трижды за заключительную часть второго тайма Премьер-лиги Украины, обеспечив победу команды со счётом 3:0.

25-летний игрок не выходил на поле с августа 2025 года из-за повреждения колена. Возвращение состоялось в игре 17-го тура УПЛ против львовского клуба.

Голы Траоре были забиты на 67-й, 71-й и 82-й минутах.

Первый мяч форвард отправил в ворота головой после подачи с фланга, затем реализовал передачу партнёра ударом в ближний угол, а позднее забил в пустые ворота.

Наставник команды отмечал, что использовал замены для изменения хода встречи, рассчитывая на верховые передачи в штрафную. Нападающий стал 21-м футболистом в истории "Шахтаря", оформившим хет-трик в чемпионате Украины.

