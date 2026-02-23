'Мы это сделаем': Зеленский объяснил, что будет победой Украины в войне, и высказался о гарантиях безопасности

Остановить российского диктатора Владимира Путина и не допустить оккупации Украины – важно не только для нашего государства, но и для всего мира. Потому что Москва на Украине не остановится.

В то же время Украина вернет свои территории, где сейчас хозяйничают оккупанты, это – вопрос времени. В этом убежден президент Украины Владимир Зеленский, который поделился своими соображениями в интервью ВВС.

Каким Зеленский видит завершение российско-украинской войны

По словам президента, победа Украины в войне будет означать восстановление нормальной жизни для украинцев и прекращение убийств, которые сейчас Россия совершает ежедневно. Однако она будет означать также ликвидацию глобальной угрозы, исходящей от российского диктатора Владимира Путина.

"Я считаю, что остановить Путина сегодня и не допустить оккупации им Украины – это победа для всего мира. Потому что Путин не остановится на Украине", – подчеркнул Зеленский.

Непременной составляющей победы Украины он считает возвращение всех ныне оккупированных РФ территорий.

"Мы это сделаем. Это абсолютно понятно. Это лишь вопрос времени. Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей – миллионы людей – потому что [российская] армия большая, и мы понимаем цену таких шагов. Если у вас не хватит людей, вы их потеряете. А что такое земля без людей? Честно говоря, ничто. И у нас также недостаточно оружия. Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров", – заявил глава государства.

Учитывая указанные факторы, Зеленский считает нереалистичной деоккупацию украинских земель в ближайшем будущем – но отмечает, что отказываться от своего Украина не собирается.

"Поэтому сейчас это невозможно, но возвращение к справедливым границам 1991 года, несомненно, является не только победой, это справедливость. Победа Украины — это сохранение нашей независимости, а победа справедливости для всего мира — это возвращение всех наших земель", – сказал президент.

Журналист поинтересовался отношением Зеленского к "часто противоречивым заявлениям Трампа", среди которых отдельно выделил повторение президентом США нарративов Путина о том, что президент Украины является "диктатором, который начал войну".

"Я не диктатор, и я не начинал войну, вот и все", – со смехом ответил Зеленский.

Однако журналист не сдавался и настаивал на получении ответа относительно того, может ли президент Украины доверять Трампу и насколько надежны обещания гарантий безопасности от человека, который постоянно меняет свое мнение.

"Речь идет не только о президенте Трампа, мы говорим об Америке. Мы все являемся президентами на соответствующие сроки. Мы хотим гарантий, например, на 30 лет. Политические элиты изменятся, лидеры изменятся... За них (гарантии безопасности от США. – Ред.) будут голосовать в Конгрессе не просто так. Это касается не только президентов. Конгресс нужен. Потому что президенты меняются, а институты остаются", – ответил Зеленский.

Президент Украины также добавил, что наше государство должно получить гарантии безопасности до того, как рассмотрит еще одно требование США к Киеву – о проведении выборов до лета этого года .

Это требование, напомнил журналист, перекликается с еще одним нарративом Кремля – о "нелегитимности" президента Зеленского. В то же время, добавил интервьюер, легитимность Путина, возглавившего РФ еще в 1999 году, сомнений у президента США, похоже, не вызывает – и провести выборы в РФ он не требовал ни разу.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью Зеленский ответил, может ли Украина пойти на территориальные уступки России. Он также констатировал: Путин уже начал третью мировую войну. Поэтому остановить его в Украине должен быть заинтересован весь мир. Ведь, покорив наше государство – российский диктатор поснет дальше.

