Ребров изменил состав сборной Украины перед играми отбора на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров включил в заявку полузащитника житомирского "Полесья" Владислава Велетня, сообщает пресс-служба УАФ. Для 23-летнего футболиста это первый вызов в национальную команду.

Видео дня

Вероятно, это связано с тем, что Виктор Цыганков, травмированный с августа, продолжает восстановление и не примет участия в матчах против Исландии (10 октября, Рейкьявик) и Азербайджана (13 октября, Краков). По сообщениям из Испании, Цыганков точно пропустит и матч своей "Жироны" с "Барселоной" после игр сборной.

Сборная Украины на эти матчи сформирована следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан ("Полесье"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризник ("Шахтёр").

Защитники: Илья Забарный ("ПСЖ"), Александр Сваток ("Остин"), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Юхим Конопля ("Шахтёр"), Александр Тимчик ("Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Богдан Михайличенко ("Полесье").

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин ("Динамо"), Георгий Судаков ("Бенфика"), Артем Бондаренко ("Шахтёр"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Велетень ("Полесье"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Александр Зубков ("Трабзонспор"), Руслан Малиновский ("Дженоа").

Нападающие: Артем Довбик ("Рома"), Владислав Ванат ("Жирона").

Резервный список: Руслан Нещерет, Александр Пихальонок ("Динамо"), Олег Очеретько, Дмитрий Криськов ("Шахтёр"), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю"), Максим Таловёров ("Сток Сити").

Сбор команды начнётся 6 октября в Польше. 8 октября сборная отправится в Рейкьявик, где 9 октября состоятся традиционная пресс-конференция Сергея Реброва с игроком и тренировка на стадионе "Лейгардальсведлюр". Возвращение в Польшу запланировано на 11 октября.

12 октября в Кракове пройдут мероприятия перед матчем с Азербайджаном: пресс-конференция Реброва с игроком в 17:30 и тренировка сборной в 18:00. Тренировка и пресс-конференция азербайджанской команды начнутся в 19:30 и 20:00 соответственно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!