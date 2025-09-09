Зинченко привез пенальти. Украина сенсационно упустила победу в отборе на ЧМ-2026. Видео

Сборная Украины по футболу во втором туре отбора на чемпионат мира-2026 неожиданно не смогла переиграть команду Азербайджана. Поединок в Баку завершился со счетом 1:1.

По сравнению с матчей 1-го тура против Франции, который Украина проиграла 0:2, Ребров в этот раз сделал две замены в стартовом составе. Вместо Ярмолюка, Гуцулюка и Довбика с перших хвилин вийшли Бондаренко, Очеретько та Ванат соответственно.

Сборная Украины активно начала встречу и уже на 2-й минуте могла открыть счёт: Именно Ванат вырвался к воротам, но после контакта с Бахлулом Мустафазаде греческий арбитр Вассіліс Фотіас сначала назначил пенальти, а затем после просмотра VAR отменил своё решение и снял предупреждение с защитника Азербайджана.

Хозяева действовали предельно компактно и глубоко в обороне, вынуждая украинцев растягивать линии долгими переводами с фланга на фланг. Игра в основном проходила в центре поля, где команды обменивались неточными передачами и потерями. Лишь один раз Георгий Судаков попробовал пробить из-за пределов штрафной, но удар получился далеким от точного.

К 20-й минуте Украина ненадолго отдала инициативу сопернику, позволив азербайджанцам провести продолжительную позиционную атаку, которая завершилась лишь увеличением процента владения мячом. При этом в действиях украинских футболистов было заметно много технических ошибок. Несмотря на территориальное преимущество, команда Реброва не выглядела безоговорочно доминирующей и не могла продвинуться к штрафной площадке соперника.

Под конец тайма украинцы добавили в темпе и попытались большими силами прижать хозяев к воротам. Однако в одном из эпизодов Азербайджан провёл острую контратаку, которая завершилась фолом Конопли и опасным штрафным. Именно он принёс первый удар в створ ворот Украины, став самым тревожным моментом со стороны соперника за 45 минут.

В перерыве букмекеры опубликовали обновленные котировки, в которых называли Украину фаворитом.

Второй тайм начался с гола. Александр Зубков прорвался по флангу, отдав прострельную передачу в центр штрафной, где Георгий Судаков в касание точно пробил в нижний угол.

Забив гол наши футболисты успокоились и это сыграло злую шутку. На 70-й минуте Зинченко в борьбе с соперником сыграл в своей штрафной площадке рукой и заработал пенальти. Трубин угадал удар, но спасти от гола не смог.

В оставшееся время сборная Украины по футболу попыталась устроить массированный штурм ворот Магомедалиева, но на результате это никак не отразилось.

Свой следующий матч "желто-синие" проведут 10 октября: на стадионе "Лаугардалсвёллур" в Рейкьявике против сборной Исландии.

