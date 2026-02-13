Бывшего заместителя главы Офиса президента Украины Ростислава Шурму объявили в розыск. Вместе с бывшим чиновником разыскивают и его брата Олега.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. До этого на экс-чиновника подали заявление в Национальное антикоррупционное бюро.

Ведомство обвиняет их обоих по ст. 191 ч. 5 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ст.209 ч.3 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".

Что предшествовало

Заметим, что в 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, где выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связывают с бывшим заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом, и одним из бывших подчиненных.

Расследователи считают, что именно благодаря влиянию Ростислава Шурмы с июля 2022 по июль 2023 года эти компании совокупно получили более 320 млн грн оплаты за электроэнергию по "зеленому тарифу".

Через некоторое время НАБУ и САП провели обыски по этому делу. Но только у его брата и других связанных лиц. То есть серьезных попыток привлечь именно Ростислава Шурму к ответственности не было.

Разве что в феврале 2024 года был некий лайт-вариант: на официальном сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилась информация, что составлен админпротокол из-за нарушения Шурмой требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

После увольнения из ОП в 2024году Ростислав Шурма выехал в Германию (у него трое детей), семья осела в городе Штарнберг близ Мюнхена. И в июле 2025 года немецкие правоохранители по запросу НАБУ обыскали его дом.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, летом 2022 года также сообщалось, что Ростислав Шурма лоббирует передачу лесов в частные руки. По данным источников, причиной является ряд схем вывоза леса, к которым также мог быть причастен бизнесмен Тимур Миндич.

