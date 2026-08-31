Зеленский провел телефонный разговор с представителями Трампа: обсудили их визит в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланцами президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали визит обоих диппредставителей в Украину.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Глава государства заявил, что поездка обоих делегатов была бы очень полезной "для наработки решений, ведущих к миру".

"Прошел хороший телефонный разговор с представителями президента Трампа – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждение было подробным и конструктивным. Важно, что диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно, и сейчас мы обсуждаем определение даты визита в Украину. Эта поездка была бы очень полезной для выработки решений, направленных на достижение мира", – сказал он.

В ходе беседы Зеленский проинформировал американских делегатов о ситуации на поле боя, где незначительные успехи России достигаются ценой огромных потерь, а также о вражеских авиаударах.

"Стив и Джаред знают много деталей. Команды будут на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшего общения", – резюмирует Зеленский.

Визит Кушнера и Уиткоффа в Украину

28 июля в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы стороны обсудили ход событий на фронте в Украине и переговоры с Россией, а приоритетом стали "противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой".

А в начале июля украинский президент заявлял, что визит американских делегатов в Украину все еще может состояться.

Напомним, ранее финский президент Александр Стубб предположил, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф пока не едут в Киев, поскольку не видят достаточных предпосылок для достижения результата. По его словам, главная проблема в переговорах заключается в позиции России, которая пока не демонстрирует готовности к установлению мира.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ предполагали, что оба спецпосланника Белого дома могут посетить Киев во второй половине августа. Ожидалось, что визит состоится в рамках мероприятий, приуроченных к 35-й годовщине Независимости Украины.

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