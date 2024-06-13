Группа Е на Евро-2024: календарь, расписание трансляций, таблица, результаты в квартете Украины

Сборная Украины по футболу в четвертый раз подряд принимает участие в чемпионате Европы. Команда Сергея Реброва через раунд плей-офф преодолела квалификацию к первенству, когда поочередно добыла волевые победы над командами Боснии и Исландии.

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На континентальном первенстве сине-желтая команда попала в группа Е. Соперниками подопечных Сергея Реброва стали сборные Бельгии, Румынии и Словакии. Интересно, что с "красными дьяволами" наши футболисты еще никогда не играли и встреча 26 июня станет первой во взаимоотношениях соперников.

Матчи квартета можно будет увидеть на видеоплатформе Megogo и региональных каналах "Суспильного".

КАЛЕНДАРЬ ГРУППЫ Е НА ЕВРО-2024

1-й тур

17 июня, 16:00. Румыния – Украина. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

17 июня, 19:00. Бельгия – Словакия. Трансляция: MEGOGO

2-й тур

21 июня, 16:00. Словакия – Украина. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

22 июня. 22:00. Бельгия – Румыния. Трансляция: MEGOGO

3-й тур

26 июня, 19:00. Бельгия – Украина. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

26 июня, 19:00. Словакия – Румыния. Трансляция: MEGOGO

Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф. Сборная, которая займет третье место сможет попасть в игры на вылет, если станет одной из четырех лучших команд среди ставших третьими в своих квартетах.

ТАБЛИЦА ГРУППЫ Е НА ЕВРО-2024

Как сообщал OBOZ.UA, портал Goal.com вынес вердикт сборной Украины на Евро-2024. А знаменитый тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич назвал главную проблему команды.

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