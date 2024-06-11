'Никто не захочет встретиться с ними': СМИ вынесли вердикт сборной Украине на Евро-2024

Сборная Украины по футболу имеет все шансы стать из главных сенсаций финальной части чемпионата Европы 2024 года в Германии. Нынешнее поколение "сине-желтых" демонстрируют высокий уровень в топовых первенствах континента, что делает команду одним из наиболее нежеланных соперников для других участников турнира.

Такое мнение выразил обозреватель портала Goal.com Кришан Дэвис. Журналист подчеркнул, что Украина наверняка будет пользоваться поддержкой со стороны нейтральных болельщиков на немецких стадионах из-за военной агрессии России, что станет дополнительным фактором в пользу команды Сергея Реброва.

"В команде есть таланты, которые способны создать серьезные проблемы. Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Артем Довбик... Они исключительно. А такие игроки, как Александр Зинченко, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков, предлагают сочетание умений и опыта. За последний год Украина сыграла вничью с Англией, дважды с Германией и Италией и вполне может пройти группу B над Бельгией, Словакией и Румынией. Если они смогут произвести впечатление, никто не захочет встретиться с ними в плей-офф", – отметил представитель СМИ.

В товарищеских матчах перед Евро-2024 сборная Реброва проиграла команде Польше, а также сыграла вничью с Германией. На групповой стадии ЧЕ "сине-желтые" сыграют с Румынией, Словакией и Бельгией.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый украинский тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич назвал главную проблему сборной Украины перед Евро-2024.

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