'Нет определенности': Маркевич назвал проблему сборной Украины перед Евро-2024

Знаменитый тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич признался, что не понимает, какую тактику сборная Украины будет использовать на чемпионате Европы 2024 года. Опытный специалист отметил, что последние товарищеские матчи "сине-желтых" с Германией (0:0) и Польшей (1:3) не дали никакой информации.

Об этом Маркевич заявил в интервью порталу sport.ua. Финалист Лиги Европы-2015 добавил, что нашей команде нужно улучшать игру в атакующей линии, так как в поединках Евро против Румынии и Словакии именно украинцам, вероятнее всего, придется действовать первым номером.

"Другое дело, что нет определенности с тактическими построениями, прежде всего, с организацией наступательных операций. Пожалуй, какая-то конкретика появится уже после последнего контрольного матча – с командой Молдовы 11 июня. Потому что игра от обороны может быть актуальна в заключительном матче группового раунда – с бельгийцами, а в первых поединках – с румынами и словаками нужно побеждать, и для этого нужно уже иметь четкий план", – сказал Маркевич.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как тренер команды Сергей Ребров отреагировал на поражение от Польши в товарищеском матче.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оригинально объявил состав команды на чемпионат Европы-2024.

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