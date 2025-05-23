'Этот бой отменят': Бриедис дал прогноз на реванш Усика и Дюбуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис выразил сомнения в том, что бой между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) состоится. Латвийский экс-боксер отметил, что в силу возраста украинец может столкнуться с травмами или другими повреждениями.

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Такое мнение Бриедис выразил в эфире своего YouTube-каналу. Бывший соперник Усика подчеркнул, что нашего соотечественника ждет непростое противостояние, так как Дюбуа обладает очень сильным ударом, однако британец сможет победить только благодаря нокауту.

"Дюбуа – непредсказуемый. Он может упасть в нокдаун, встать, пойти и нокаутировать своего противника. Поэтому по очкам, думаю, Дюбуа не выиграет. Он победит, если потрясет Александра и попадет своим оглушающим ударом. Мы не знаем, как Александр готовится. Посмотрим, не сорвется ли этот бой. Думаю, если Александр поймет, что не тянет, или будут травмы, или будет тяжело, то этот бой отменят. Если не отменят, то будет интересно посмотреть этот поединок, но он очень рискованный для Александра", – сказал Бриедис.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь сам британец указал на особенность украинцев.

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