'Это может иметь смысл'. Катмен Усика сказал, что произойдет 'от начала и до конца' в бою с Фьюри

Катмен обладателя титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика (21-0, 14 КО) Расс Анбер предполагает, что Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) на поединок против украинца сбросит лишний вес. По мнению канадского специалиста, такой поступок британского чемпиона WBC имел бы смысл, так как Усик всегда старался работать в быстром темпе.

"Тайсон, вероятно, не хочет нести лишний вес, дополнительный багаж, который обычно ему приходилось тянуть в поединках с Уайлдером или кем-то подобным, физически сильным парнем. Я думаю, Фьюри осознает, что это будет спринт с начала до конца, и он хочет убедиться, что сможет нести тот вес, который ему нужен, чтобы держаться наравне с парнем, которого он называет средним весом. Так что мне это кажется логичным", – сказал Анбер в эфире Youtube-канала Seconds Out.

Также Анбер прокомментировал рассечение, из-за которого сорвался поединок Усик - Фьюри 17 февраля

"Если рассечение произойдет, то, конечно, это будет проблемой, но, насколько я знаю, оно уже зажило, и это не проблема для меня. Удар в это место локтем - вещь, которая может произойти в любом месте, так что я не уверен, что это важный фактор", – добавил катмен.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Рикки Хаттон поддержал мнение Анбера, что рассечение, , не должно повлиять на исход встречи.

Как сообщал OBOZ.UA, поединок Усик – Фьюри будут обслуживать нейтральные судьи. При этом при их назначении у команд обоих боксеров будет право вето на то, чтобы не допустить к работе рефери, компетентность которых у них вызывает сомнения.

До этого на двух боях Усика и Джошуа всегда работал Виктор Фесечко. Отметим, что глава WBC выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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