У побережья Польши обнаружили российский военный дрон: что известно

У побережья Польши военные обнаружили и подняли из Балтийского моря беспилотник, который, по предварительному осмотру, может быть российским военным дроном. Беспилотник нашли в районе пляжа в поселке Русиново недалеко от Ярославца.

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Польские службы после обнаружения дрона принимают необходимые меры для обеспечения безопасности. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Дрон обнаружили возле пляжа

О находке сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, военные в районе пляжа в поселке Русиново недалеко от Ярославца обнаружили и подняли из Балтийского моря беспилотник.

"В районе пляжа в поселке Русиново недалеко от Ярославца военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон. Предварительный осмотр показывает, что это военный беспилотник российского происхождения", – отметил глава польского Минобороны.

В Польше обеспечивают безопасность

После обнаружения беспилотника на месте происшествия польские службы проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности.

Кроме того, по словам Косиняк-Камиша, обеспечивается безопасность изъятого оборудования.

Как сообщалось, в Румынии обнаружили несколько фрагментов беспилотных летательных аппаратов, некоторые из которых содержали взрывные заряды. В течение нескольких часов их нашли в различных населенных пунктах уездов Констанца и Тулча, а также в Черном море.

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