Украина и Россия договорились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия договорились воздерживаться от ударов по энергетическим объектам друг друга. Американский лидер также объяснил, почему война влияет на ситуацию на мировом рынке дизельного топлива.

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Прежде всего, такая договоренность должна касаться ударов по энергетическим объектам обеих сторон. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

В посте президента США говорится о достигнутой взаимной договоренности о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.

"Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить так же!", — написал президент США.

Отдельно американский президент связал ситуацию на топливном рынке с войной России против Украины. Рост мировых цен на дизельное топливо в значительной степени вызван именно российско-украинской войной, а не войной с Ираном.

"Рост мировых цен на дизельное топливо обусловлен преимущественно войной между Россией и Украиной, а не Ираном", — отметил Трамп.

Недавно OBOZ.UA писал, что дизельное топливо в США подорожало до исторического максимума – средняя цена по стране достигла $5,85 за галлон, то есть около $1,55 за литр. Американский рынок столкнулся с дефицитом нефтепродуктов на фоне перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в РФ, войны на Ближнем Востоке и сокращения поставок. При этом в администрации президента США Дональда Трампа прямо связывают часть проблем с ситуацией вокруг войны России против Украины: министр энергетики Крис Райт заявил, что одним из ключевых факторов стали украинские удары по российским НПЗ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ООН выразили обеспокоенность ситуацией в Украине. Там считают, что зима 2026–2027 годов станет для нашей страны самой тяжелой за весьпериод полномасштабной агрессии РФ.

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