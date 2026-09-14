СБУ призвала жителей ТОТ не участвовать в российских "псевдовыборах"

Служба безопасности Украины призвала жителей временно оккупированных территорий не участвовать в незаконных российских "выборах", которые оккупационные администрации планируют провести 18–20 сентября. За участие в организации и проведении таких мероприятий предусмотрена уголовная ответственность.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram. Спецслужба также призвала сообщать о людях, которые помогают врагу готовить незаконное "волеизъявление".

По данным ведомства, гауляйтеры оккупационных администраций РФ под руководством кураторов из Москвы вновь пытаются вовлечь жителей захваченных территорий в фейковое "волеизъявление". Таким образом Россия стремится легитимизировать кремлевский режим на временно оккупированных украинских землях и собрать "голоса" в поддержку провластных политических сил страны-агрессора.

В СБУ отметили, что подобные действия уже имели место во время предыдущих "опросов". Тогда местных жителей привлекали в состав "избирательных комиссий" и к агитационным мероприятиям в пользу РФ.

Задокументировано, как враг различными способами поощрял украинских граждан участвовать в псевдореферендуме, состоявшемся в сентябре 2022 года на временно захваченной части территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В 2023 году Россия провела на ВОТ псевдовыборы в региональные органы власти страны-агрессора. Представители оккупационных администраций тогда привлекали местных жителей к работе в "избирательных комиссиях" и агитационных бригадах, которые призывали граждан "голосовать" в интересах Кремля.

СБУ подчеркнула, что такие мероприятия являются незаконными. За участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, а также публичные призывы к их проведению предусмотрена уголовная ответственность по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на временно оккупированных территориях Россия фальсифицирует результаты псевдовыборов, используя имена погибших военных. По данным партизанского движения "Атеш", командование 291-го мотострелкового полка на Запорожском направлении получило план по количеству голосов за партию "Единая Россия", однако из-за значительных потерь не имеет достаточного личного состава для его выполнения. Поэтому штабные офицеры заполняют бюллетени от имени погибших военнослужащих и передают их как реальные голоса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!