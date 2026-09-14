Заявление Кушнера о необходимости вывода украинских войск из Донбасса и заявление Трампа о том, что цены на дизельное топливо в США растут из-за ударов украинских дронов по российским НПЗ – это пролог к большой ссоре, которой может завершиться встреча Трампа и Зеленского.

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1. Начать нужно с того, что заявления о НПЗ – это чистый бред. В течение последнего месяца Трамп несколько раз пытался оказать давление на собственных производителей, чтобы удержать цены на топливо на внутреннем рынке, но это давление ни к чему не привело. В августе Трамп уже атаковал ExxonMobil и Chevron, обвиняя их в том, что они зарабатывают слишком много на высоких ценах на топливо.

Американские СМИ писали, что 1 сентября он провел закрытое совещание с нефтяниками, но это ни к чему не привело. Проще говоря, всемогущий Трамп сел в лужу и побоялся публично жестко атаковать главных спонсоров своей партии.

2. Заявления Кушнера и Трампа, судя по всему, являются частью новой предвыборной стратегии. Вообще, все, что мы увидим в ближайшие недели, будет исключительно предвыборной стратегией. Это очень важно для анализа ситуации: всё это не уступки Путину, не сложный расчёт. Все заявления Трампа и его окружения станут частью предвыборной тактики или стратегии.

3. Исходя из этой новой стратегии, главная угроза для нас – возможная ссора Зеленского и Трампа во время предстоящей встречи и потеря разведданных и той помощи, которую оказывают США. Но в отличие от ситуации, сложившейся после ссоры в Овальном кабинете, у нас гораздо более сложная история, поскольку влияние Европы будет значительно более ограниченным, чем полтора года назад.

4. И здесь, как и после Анкориджа, ключевую роль будут играть американские СМИ и настроения избирателей. Для нас крайне важно сейчас сделать все, что в наших силах, чтобы перехватить инициативу именно в американских СМИ. Ведь именно от них зависит будущее поведение Трампа. В том числе и во время переговоров не только с Зеленским, но и с Си.

5. У нас есть считанные дни, чтобы навязать свою игру. И, на мой взгляд, это можно сделать. Но для этого нужна системная работа. И нужно объединить усилия и власти, и оппозиции. И главное: подавить свои амбиции.