'Должно произойти что-то ужасное'. Экс-чемпион мира рассказал, что случится в бою Усик – Фьюри

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Рикки Хаттон поделился своими мыслями о бое обладателя титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика (21-0, 14 КО) с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). По мнению 45-летнего британца, рассечение, из-за которого сорвался поединок Усик - Фьюри 18 февраля, не должно повлиять на исход встречи.

Хаттон уверен, что лишь огромная кровопотеря может вынудить судей прервать встречу.

"Я не думаю, что Тайсону сделали глубокую рану. Я думаю, что она заживет. Если она откроется во время боя, это не будет гарантированно означать остановку боя. То, что у тебя был порез в предыдущих боях, не означает, что он откроется снова. Это немного беспокоит, но если рассечение действительно откроется, то должно произойти нечто ужасное, чтобы судья остановил бой. Потому что на кону так много. Поединок не остановят из-за небольшого кровотечения или царапины. Ему придется действительно сильно пострадать, чтобы остановили бой. Я не думаю, что рана повлияет на исход боя", – заявил Хаттон в эфире Youtube-канала boxing.news.

Отвечая на вопрос журналиста, что произойдет в бою, Хаттон сделал ставку на Тайсона.

"Может быть, в прошлом бое он немного недооценил Нганну, зная, что для него, это первый профессиональный бой. Но я думаю, что теперь он серьезно занят тренировками, потому что он понимает, насколько это будет трудный поединок. И то, что прошлый раз он не показал свой лучший бой, я думаю, сделает его сильнее в этот раз. Он захочет вернуться и доказать что-то, и все такое", – отметил Рикки.

По мнению бывшего чемпиона если Фьюри наберет свою пиковую форму, украинец не сможет с ним конкурировать.

"У Тайсона есть рост, длина рук, скорость. Он может сражаться вблизи, он может сражаться на расстоянии, он может менять стойку. Он может все. Но это будет тяжелый бой для него из-за размера Александра. По сути, я думаю, что он найдет способ победить. Тайсон очень трудно читаемый боец, понимаешь? У Усика есть отличный боксерский мозг, один из лучших в боксе, но ему придется потратить много времени, чтобы разобраться с Тайсоном, потому что Тайсон может все. Я думаю, что он вернется обновленным. Он захочет исправить ситуацию после не самого лучшего выступления в прошлый раз. И я думаю, что он сделает это", – подытожил Хаттон.

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