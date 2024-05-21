'Это было не так': легенда бокса назвал главную причину поражения Фьюри от Усика

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис раскритиковал команду Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) за ее действия во время боя с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе выразил уверенность в том, что Цыганскому королю необходимо провести чистку в своем углу.

Об этом Льюис заявил в интервью порталу Boxing Social. По словам британца, Фьюри неправильно информировали о ходе поединка, уверяя боксера в том, что тот ведет в счете. Кроме того, после нокдауна в девятом раунде отец Тайсон попросил его не бросаться в атаку.

"Я считаю, что в углу Фьюри было слишком много голосов. Половину боя он смотрелся хорошо, ему пришлось боксировать, потому что Усик был очень взрывным. Тайсону следует уменьшить свой угол. Как по мне, главный в его углу – тренер Шугар Хилл. Однако Джон Фьюри после нокдауна настоял на том, чтобы Тайсон взял паузу. Они начали убеждать Тайсона в том, что для победы ему хватит лишь 12-го раунда. А это было не так. Ему нужен был нокдаун или даже нокаут", – сказал Льюис.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

Решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону вызвало критику со стороны экспертов. В то же время стало известно о малоизвестном правиле, которым воспользовался рефери.

Украинец по итогам боя был отстранен от бокса по медицинским причинам. Он был госпитализирован после поединка. Промоутер Александр Красюк рассказал детали травмы челюсти украинца.

Усик будет лишен пояса Международной боксерской федерации (IBF), который уже 1 июня разыграют Филип Хргович (17-0, 14 КО) и Даниель Дюбуа (20-2, 19 КО). В результате украинец перестанет быть абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Это решение привело в бешенство британца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем. В Англии заговорили о том, что Цыганский король завершит карьеру после поражения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!