'Есть единственная проблема'. Экс-чемпион мира сказал, что будет в боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в трех весовых категория Дюк Маккензи (39-7, 20 КО) уверен в победе чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) над обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). По мнению 60-летнего британского экс-боксера, украинец победит потому, что он гораздо более универсальный боец во всех отношениях.

Маккензи сомневается, что Фьюри боксировал с кем-то подобным вроде Александра и украинец будет готов к этому бою.

"А хороший Александр Усик, вероятно, сможет выстоять практически против любого тяжеловеса, который когда-либо жил… Его IQ на ринге огромен, он очень интеллектуален, очень разумен, он отлично бьет, отлично рассчитывает время, он может свести на нет размеры более крупных парней", – цитирует Маккензи Talksport.

Дюк Маккензи считает, что украинский чемпион может свести на нет размер Тайсона и лишить его этого преимущества, изматывая соперника.

"За 12 раундов Александр Усик будет слишком силен для Тайсона Фьюри с точки зрения скорости работы в ринге. Скорость работы Фьюри и в лучшие времена была невелика. Он обычно возится, возится, делает финты, дергается", – смеется Маккензи.

Эксперт полагает, что единственная проблема для Усика, это то, что Фьюри сам не знает своей тактики на бой.

"Единственная проблема, с которой столкнется Усик, заключается в том, что Фьюри не знает, что он будет делать с первой минуту, как окажется на ринге. Тайсон будет использовать свой вес, свой рост, он будет пытаться улечься на тебя, оттолкнуть, клинчевать, составлять небольшие комбинации, а затем просто продолжать опираться на тебя", - уверен бывший чемпион.

Впрочем Маккензи не видит в этом особых трудностей для украинского бойца.

"Вы можете прочитать это довольно легко, я думаю, что Усик может прочитать это довольно легко. А если вы можете прочитать Тайсона Фьюри, вы сможете его победить", – подытожил Дюк Маккензи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс-младший в который раз выразил уверенность, что Усик не победит чемпиона WBC Тайсона Фьюри если не сможет контролировать темп боя.

Несколько дней назад оссийский чемпион СССР, Европы и мира среди любителей по боксу Юрий Арбачаков выразил уверенность, что если Усик будет просто по-любительски боксировать, то судьи ему не дадут победу по очкам.

Изначально схватка Усик – Фьюри была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-то из них откажется выступать.

Напомним, что не так давно знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора (34-14, 23 КО) выразил уверенность, что в этом противостоянии победит украинец, который будет использовать вполне определенную тактику.

В начале марта стало известно, что Всемирный боксерской совет (WBC) поддержал инициативу о том, что победитель Фьюри – Усик должен подраться с Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). При этом в организации подтвердили, что санкционировали два поединка между британцем и украинцем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине, а Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. В свою очереднь британские букмекеры сменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Отметим, что бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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