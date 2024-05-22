'Что он делает?!' Появилось видео огненной реакции Хэя на нокдаун Фьюри в бою с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй был потрясен действиями Александра Усика (22-0, 14 КО) в поединке против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Особо британца впечатлил девятый раунд в исполнении нашего соотечественника, когда отправил соперника в нокдаун.

Телеканал TNT Sports на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, опубликовал видео реакции Хея на происходящее в ринге. Бывший боксер сорвался со своего место, когда Усик начал свою атаку, нанеся Фьюри левый боковой, который оправил Тайсона к канатам.

Хэй начал кричать и аплодировать в поддержку украинца. Однако Дэвида невероятно возмутило решение рефери Марка Нельсона зафиксировать стоячний нокдаун у Фьюри, что спасло британца от досрочного поражения. "Что это, черт возьми было? Что он делает? Это худшие, что можно было сделать!" – гневно кричал британец.

Сразу после боя Хэй раскритиковал Нельсона. "Рефери держал Усика за руку, чтобы тот не мог завершить свою работу", – отметил британец. В то же время стало известно о малоизвестном правиле, которым воспользовался судья.

18 мая украинец одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. Тайсон выразил желание посетить Украину.

Украинец по итогам боя был отстранен от бокса по медицинским причинам. Он был госпитализирован после поединка. Промоутер Александр Красюк рассказал о деталях травмы челюсти украинца.

Позже стало известно, что Усика могли арестовать в Саудовской Аравии после боя. А нокдаун в поединке был обнаружен на картине XVIII века.

Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем. В Англии заговорили о том, что Цыганский король завершит карьеру после поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри уже принял решение о реванше с Александром Усиком. Также Международная федерация бокса (IBF) сделала заявление о лишении украинца звания абсолютного чемпиона мира.

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