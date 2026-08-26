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Из-за наводнения в Непале пропали без вести 53 украинца: МИД проверяет информацию

София Закревская
Новости. Мир
3 минуты
2,7 т.
Последствия наводнения в Непале
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Министерство иностранных дел Украины получило обращения об отсутствии связи с 46 украинцами после масштабного наводнения в Непале. Всего, по данным туристической полиции этой страны, без вести пропавшими считаются 53 наших гражданина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает "Укринформ". Кроме того, на горячую линию ведомства поступило восемь сообщений от родственников о потере связи с лицами из упомянутого списка.

"В МИД поступило обращение о потере сегодня утром связи с группой туристов – 46 граждан Украины в зоне стихийного бедствия. В целом, по информации Туристической полиции Непала, на данный момент без вести пропавшими в результате стихийного бедствия считаются 53 гражданина Украины", – отметили в МИД.

Посольства Украины в Индии и Китае находятся на связи с компетентными органами стран пребывания по поводу поисковых операций, которые могут выявить местонахождение украинских граждан.

"В то же время на данный момент нет информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших", – сообщили в министерстве.

По поручению министра Андрея Сибиги посольства Украины в Индии и КНР на основании уже известных личных данных пропавших украинцев принимают меры по установлению с ними связи и осуществлению других необходимых действий. На месте также задействован почетный консул Украины в Непале.

МИД, Департамент консульской службы, посольства Украины в Индии и КНР выясняют дополнительную информацию и взаимодействуют с иностранными ведомствами с целью поиска украинцев, а также предоставления информации и оказания содействия родственникам.

Что известно о наводнении

В Непале вблизи границы с Тибетом произошло мощное наводнение, в результате которого погибли по меньшей мере 98 человек. Еще 403 человека, в том числе 343 иностранных туриста, считаются пропавшими без вести.

По предварительным данным, причиной внезапного наводнения стал оползень, который, в свою очередь, был вызван землетрясением утром в среду – около 8:37 по местному времени.

Наводнение в Непале.

В результате наводнения серьезно повреждены дороги, мосты, коммуникации и гидроэнергетическая инфраструктура. Наибольшие разрушения зафиксированы в непальских районах Расува и Нувакот (провинция Багмати).

Район, наиболее пострадавший от наводнения.

Как сообщал OBOZ.UA, непогода заблокировала Циллерталь, один из самых известных горных курортов западной Австрии. Сильные грозовые штормы вызвали там наводнения и, как следствие, массивные оползни. Из-за сразу трех таких оползней, которые окружили Циллерталь, курорт оказался заблокирован вместе с туристами и техническим персоналом.

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