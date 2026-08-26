Из-за наводнения в Непале пропали без вести 53 украинца: МИД проверяет информацию

Министерство иностранных дел Украины получило обращения об отсутствии связи с 46 украинцами после масштабного наводнения в Непале. Всего, по данным туристической полиции этой страны, без вести пропавшими считаются 53 наших гражданина.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает "Укринформ". Кроме того, на горячую линию ведомства поступило восемь сообщений от родственников о потере связи с лицами из упомянутого списка.

"В МИД поступило обращение о потере сегодня утром связи с группой туристов – 46 граждан Украины в зоне стихийного бедствия. В целом, по информации Туристической полиции Непала, на данный момент без вести пропавшими в результате стихийного бедствия считаются 53 гражданина Украины", – отметили в МИД.

Посольства Украины в Индии и Китае находятся на связи с компетентными органами стран пребывания по поводу поисковых операций, которые могут выявить местонахождение украинских граждан.

"В то же время на данный момент нет информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших", – сообщили в министерстве.

По поручению министра Андрея Сибиги посольства Украины в Индии и КНР на основании уже известных личных данных пропавших украинцев принимают меры по установлению с ними связи и осуществлению других необходимых действий. На месте также задействован почетный консул Украины в Непале.

МИД, Департамент консульской службы, посольства Украины в Индии и КНР выясняют дополнительную информацию и взаимодействуют с иностранными ведомствами с целью поиска украинцев, а также предоставления информации и оказания содействия родственникам.

Что известно о наводнении

В Непале вблизи границы с Тибетом произошло мощное наводнение, в результате которого погибли по меньшей мере 98 человек. Еще 403 человека, в том числе 343 иностранных туриста, считаются пропавшими без вести.

По предварительным данным, причиной внезапного наводнения стал оползень, который, в свою очередь, был вызван землетрясением утром в среду – около 8:37 по местному времени.

В результате наводнения серьезно повреждены дороги, мосты, коммуникации и гидроэнергетическая инфраструктура. Наибольшие разрушения зафиксированы в непальских районах Расува и Нувакот (провинция Багмати).

Как сообщал OBOZ.UA, непогода заблокировала Циллерталь, один из самых известных горных курортов западной Австрии. Сильные грозовые штормы вызвали там наводнения и, как следствие, массивные оползни. Из-за сразу трех таких оползней, которые окружили Циллерталь, курорт оказался заблокирован вместе с туристами и техническим персоналом.

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