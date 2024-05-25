Драматичная развязка! Полуфинал чемпионата мира по хоккею завершился громкой сенсацией. Видео

Сборная Канады по хоккею, которая является действующим чемпионом мира, сенсационно не вышла в финал мундиаля-2024. В полуфинальной встрече подопечные Андре Туриньи в серии послематчевых буллитов уступили команде Швейцарии. Основное время завершилось со счетом 2:2.

Канадцы изначально вышли на лед разобранными, полностью отдав инициативу сопернику. В первом периоде с интервалом в 4 минуты швейцарцы реализовали большинство, поведя в счете 2:0.

За 6-минут до окончания второй 20-минутки канадцы сократили отставание, а на 58-й минуте матча Джон Таварес реализовал численное преимущество и перевел встречу в овертайм.

В дополнительной пятиминутки зрители заброшенных шайб не увидели, несмотря на то, что из-за нарушения численности состава Швейцария играла 2 минуты в большинстве.

Судьбу путевки в финал решила серия буллитов, где увереннее себя проявила 7-я сборная в мировом рейтинге IIHF. Для Швейцарии это станет первым финалом на ЧМ с 2018 года. В своей истории "красно-белые" никогда не выигрывали "золото" чемпионата мира.

Канада – Швейцария – 2:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0)

0:1 – 15 Фиала (Леффель, Андригетто)

0:2 – 17 Нидеррайтер (Йоси, Фиала)

1:2 – 34 Танев (Зеллвегер, Дюбуа)

2:2 – 57 Таварес (Бедард, Пауэр)

Финальный матч запланирован на 26 мая. Соперником Швейцарии будут хозяева первенства Чехия. Уже стало известно, где в Украине можно будет посмотреть финал чемпионата мира по хоккею.

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