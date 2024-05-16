Впервые за 67 лет: на ЧМ по хоккею произошло историческое событие за секунду до конца матча. Видео

Сборная Австрии по хоккею впервые в своей истории обыграла команду Финляндии на чемпионате мира. Грандиозное для "красно-белых" событие произошло на первенстве планеты-2024, который в эти дни проходит в Чехии, причем победная шайба была заброшена за секунду до финальной сирены.

Финны и австрийцы до этого провели 10 поединков, начиная с 1957 года. Суоми не сумели выиграть лишь одну встречу, когда на ЧМ-2000 соперники разошлись миром – 3:3.

В Праге все шло по сценарию финской сборной, которая, напомним, является действующим олимпийским чемпионом. Уже к восьмой минуте поединка они забили два гола, казалось, убив интригу на корню.

Однако австрийцы, которые фантастическим образом ранее отыгрались с 1:6 в игре с Канадой, посрамили всех экспертов. Во втором периоде они отыграли одну шайбу, а в середине третьей 20-минутки сравняли счет.

Развязка наступила, когда секундомер показывал 59:59 основного времени. После перехвата Бенжамин Баумгартнер нанес бросок от синей линии, который и стал победным.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по хоккею произошел инцидент с флагом Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!