Забито 10 голов: ЧМ-2024 по хоккею начался с громкой сенсации

Сборная Германии по хоккею стала автором первой громкой сенсации на чемпионате мира, который 10 мая стартовал в Чехии. Бундестим в первый же игровой день шокировал команду Словакии, которую на арене в Остраве поддерживали несколько тысяч болельщиков, – 6:4.

Немцы не считались фаворитами. Ставки на их победу принимались с коэффициентом 2,15-2,35. В первом периоде команды не порадовали поклонников хоккея зрелищной игрой. На двоих соперники нанесли всего 14 бросков, ни разу не сумев поставить неразрешимые задачи перед голкиперами.

Во второй 20-минутке словаки заработали сразу восемь минут штрафа, причем в одном из моментов рефери удалили с площадки одновременно двух хоккеистов. Германия сходу этим воспользовалась, забросив две шайбы. Соседи Украины сумели сравнять счет, но в третий раз пропустили за 30 секунд до ухода на перерыв.

На старте заключительного отрезка Бундестим провел четвертый гол. После этого Словакия во второй раз за матча вынуждена была защищаться в формате три против пяти. Трехцветные выдержали натиск и провели шайбу в ответ, но затем пропустили два раза за три минуты и лишились шансов на победу.

Следующий матч Словакия сыграет с Казахстаном 12 мая. А Германия в этот же день попробует остановить американцев.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира 2024 года по хоккею в Чехии болельщикам запретили использовать символику России и Беларуси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!