«Ничего из перечисленного выше»: Трамп назвал цель поездки главы ЦРУ в Москву

Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. По его словам, поездка американского разведчика в Россию связана с работой над завершением войны.

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В то же время Трамп отверг предположения о том, что визит касался возможных действий России против НАТО, санкций против Ирана или возможного нападения РФ на Великобританию. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Трамп рассказал о визите главы ЦРУ в Москву

Американский президент заявил, что поездка директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Россию может принести результат.

"Из визита директора ЦРУ в Россию может что-то выйти", — сказал Трамп.

По его словам, США продолжают активно работать над прекращением войны.

"Мы очень настойчиво работаем над тем, чтобы эта война закончилась", — отметил президент.

Трамп также заявил, что, по его мнению, якобы и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время хотят прекращения войны.

Трамп опроверг ряд возможных причин визита

Журналисты спросили американского президента, могла ли поездка Ретклиффа быть связана с опасениями того, что Путин может решить проверить решимость НАТО.

Также среди возможных причин упоминались санкции против Ирана и предположения о возможном нападении России на Великобританию.

Трамп отверг все эти версии, ответив: "Ничего из вышеперечисленного".

В то же время президент США не уточнил, какие именно вопросы обсуждал директор ЦРУ во время пребывания в Москве.

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал внезапный визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Ретклиффа. По его словам, американская сторона в ходе визита поддерживала контакты на уровне спецслужб. При этом представитель Кремля отметил, что диктатору Владимиру Путину уже доложили об итогах встречи, а также упомянул о войне в Украине.

Ранее стало известно, что директор Центрального разведывательного управления США 25 августа неожиданно посетил Москву. По данным западных СМИ, он должен был встретиться с высокопоставленными представителями российских властей. В Москве Ретклифф пробыл всего несколько часов.

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